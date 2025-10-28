Opinión
Ideas que no merecen respeto
¿Toda opinión es respetable? Según el pensador José Antonio Marina, no: dependerá de su contenido. Algo parecido, respecto de las ideas, solía predicar hace mucho el filósofo Gustavo Bueno. Ahora pasemos al campo de las ideas políticas, donde la multinacional autoritaria se escuda a veces en la respetabilidad de todas las ideas. En estricta democracia no lo son las que mediante degradaciones y desfiguraciones del sistema traten de llevarlo a parodias de democracia de corte autoritario, cesarista o autocrático en las que no se respeten las libertades civiles y los derechos humanos. Por ejemplo, no son respetables sino despreciables las ideas y prácticas de Putin, al que las de Trump o Maduro se acercan peligrosamente. Igual falta de respeto merecen las de quienes los apoyan o los toman de ejemplo. ¡No vamos a esperar para decirlo a que, si triunfan aquí, no nos dejen hacerlo! n
Suscríbete para seguir leyendo
- El secreto del mejor cocido de España sigue vivo en Leitariegos: el maestro de este plato tradicional, Antonio Cosmen, regresa a su pueblo natal
- Hablan los testigos de la paliza sufrida por un hombre en Laviana, que murió en su casa horas después: 'Le golpeó sin parar; se ensañó con él
- Habla el 'novio' de Leonor en Valdesoto: 'El Rey me dijo que ya hablaría conmigo
- Fallece un hombre de 65 años en Barredos (Laviana) horas después de recibir una paliza en una pelea con un joven frente a un bar
- La emprendedora andaluza que salvó un pueblo asturiano de la despoblación: reformó una casa en ruinas, la alquiló y ahora... son el doble de vecinos
- De Baleares a la Asturias profunda: una pareja deja Menorca para instalarse en una aldea canguesa y tomar el relevo de un hotel rural que estaba abocado al cierre
- Habla la viuda del hombre que recibió una paliza mortal en Laviana: 'Ha sido terrible, no se merecía esto; espero que se haga justicia
- De croquetas de chosco de Tineo, 'bollinos' preñaos y tortos de maíz a un segundo plato clásico asturiano: la comida de la Familia Real en Valdesoto