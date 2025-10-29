Opinión
Dana: las graves cuestiones sin respuesta
Un año después de la dana, gravísimas preguntas siguen sin respuesta: a) si, como parece, la intensidad y velocidad del fenómeno (cantidad de lluvia caída en una zona en corto tiempo) ha sido determinante de sus terribles efectos; b) si, como parece, esas propiedades del fenómeno carecen de precedentes en los registros disponibles y su factor principal -la rapidez e intensidad- es semejante al de otras "nuevas catástrofes"; c) si, como parece, hay buenas razones para asociar la virulencia sin precedentes del fenómeno con el cambio climático y el raudo recalentamiento del Mediterráneo. Desdichadamente estas preguntas sobre las causas de la dana, con sus respuestas bien fundadas y las medidas a adoptar para prevenir y afrontar fenómenos semejantes, no parecen interesar a nadie, mientras seguimos encelados en el capítulo de responsabilidades. Pero es una grave responsabilidad no hacerlo.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Guardia Civil comienza a revisar las guanteras de los conductores asturianos y las multas crecen: sanción entre 601 y 3.005 euros
- Fernán-Gómez, marchante de arte e hijo del actor y dramaturgo: 'De niño conocí por dentro el mundo del cine y el teatro y quizá por eso no me animé a ser actor
- De Baleares a la Asturias profunda: una pareja deja Menorca para instalarse en una aldea canguesa y tomar el relevo de un hotel rural que estaba abocado al cierre
- El premio 'Princesa' Douglas Massey viaja a un pueblo a una hora de Oviedo para comer pescado en un popular restaurante: 'Cuando se puso en pie para irse, todos le aplaudimos
- Habla la viuda del hombre que recibió una paliza mortal en Laviana: 'Ha sido terrible, no se merecía esto; espero que se haga justicia
- Reabierto un caso que conmocionó a Asturias hace casi cuatro décadas: buscan en una balsa en Ribadesella los cadáveres de una asturiana y su bebé
- La escondida cueva de hielo de Asturias que es un espectáculo de luz y color: a 2.150 metros de altitud y en el corazón de los Picos de Europa
- Casa del Marineiro cierra por descanso: la historia de esta explotación ganadera de Tapia con dos siglos de historia