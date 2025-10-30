Académico y político ejemplar

Me resulta difícil y doloroso escribir estas líneas necrológicas por el fallecimiento de quien fuera mi Maestro y causante directo de mi carrera académica. No puedo obviar el recuerdo de su celo universitario que nos trasladó a todos sus discípulos, cuando nuestra especialidad el "Derecho Financiero y Tributario" iniciaba su desarrollo en la licenciatura de Derecho. El nos convenció y trasladó su entusiasmo por la vida universitaria, el estudio, el trabajo constante, sus famosas 10 horas netas de estudio al día, sin desfallecer jamás. Ahora, que se ha ido de esta vida, quiero exponer brevemente su larga y variada trayectoria académica, bastando para ello enumerar las distintas Universidades en las que trabajó, desde la de su origen, Universidad de Salamanca y progresivamente en las Universidades del País Vasco, Alcalá de Henares y Complutense de Madrid.

A su dilatada vida académica se suma su paso por la política que comenzó siendo Senador por Segovia, posteriormente Ministro Trabajo en el gobierno de Adolfo Suárez y al mismo tiempo Diputado por Asturias, en cuyo periodo se aprobó el Estatuto de los Trabajadores, y por último el impulso que dio a la construcción de la autopista del Huerna. Finalmente, su carrera política finalizó como Eurodiputado por España desde 1987 hasta 1994.

Finalizada su carrera política, retornó a la Universidad, ya que nunca abandonó el estudio y la investigación jurídica. Fue elegido miembro de la Real Academia de Jurisprudencia Española y se le otorgó la Gran Cruz de la Orden de Carlos III. Uno de los momentos más entrañables para mí, fue leer la "Laudatio" en enero de 2008 en el acto de su nombramiento como Doctor Honoris Causa por la Universidad de Oviedo. Descansa en Paz, Maestro y Amigo.