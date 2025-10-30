Bodas de plata en verde

Un cuarto de siglo de vida es un periodo suficiente para valorar la importancia que Reader (Red Asturiana de Desarrollo Rural) ha tenido en la región. Cuesta entender el desarrollo rural y el programa Leader en Asturias sin el trabajo de los once grupos de desarrollo rural asturiano y la estructura común que los aglutina, Reader.

Entre los factores que han permitido que Asturias se coloque a la vanguardia del desarrollo rural a escala estatal y continental, probablemente la apuesta política y estratégica que los diferentes gobiernos regionales han realizado con el programa Leader ha sido determinante. Al mismo nivel podemos situar el consenso político y social que ha generado el desarrollo rural en Asturias, entre todos los partidos que a lo largo de las últimas décadas han contado con representación en el Parlamento asturiano y los principales agentes sociales regionales. Ese respeto institucional es indispensable para seguir avanzando.

Igual que un bar tienda o un tele club, Reader se ha consolidado como un punto de encuentro, reflexión y dialogo constructivo en el medio rural. Prestando servicios comunes a los grupos de desarrollo rural, intermediando y apoyando el trabajo de la Consejería competente en la materia y con un enfoque aglutinador y propositivo, su trabajo siempre ha tenido el reconocimiento adecuado a todos los niveles.

En los órganos de decisión de Reader participan los once grupos de desarrollo rural asturianos, FADE, sindicatos agrarios, Federación de Cofradías de Pescadores del Principado de Asturias y Caja Rural, así como un o una representante de cada uno de los grupos políticos del parlamento regional asturiano. Éste es otro de los rasgos diferenciales con los que cuenta Reader: integrar en su estructura diferentes enfoques de capital importancia en el medio rural asturiano, la dimensión política, social y ejecutiva, con total trasparencia. El diálogo y el consenso son dos rasgos que definen los debates, acuerdos y cualquier tipo de reflexión que surja en el seno de Reader y eso es cuestión de todos.

Dar nombres siempre es complicado, pero indudablemente hablar de Francisco González, "Quico el de Cudillero", o Belarmino Fernández Fervienza, "Mino de Somiedo", los dos presidentes que tuvo Reader en estos 25 años es inevitable. Su trabajo ha sido tenaz y por momentos complicado, pero sin ellos no podemos entender nada de lo que aquí estamos contando. De la misma manera sería imperdonable no hablar de Luis Miguel Rebustiello, gerente emérito de Reader, y de su inseparable Paz Álvarez Rosal , técnica y todo lo que haga falta, como brazo ejecutor de todo lo bueno que emana de la red. Faltan muchos nombres y personas, pero estos cuatro son los indispensables para entender que ha sido Reader en estos 25 años de vida y son una perfecta representación del resto.

Cuando salimos de Asturias y vemos la perspectiva que se tiene de nuestro Leader y de la política de desarrollo rural aplicada en nuestra región, valoraremos más el trabajo de todos los estamentos, agentes e instituciones implicados. Cuando vienen de visita a Asturias desde otros países o regiones y se sumergen en nuestro microcosmos Leader, empiezan a comprender las claves de este fenómeno que ha trascendido fronteras. No se trata tan solo de cifras y porcentajes, aunque aquí tengamos el más alto de toda la PAC (Política Agraria Común) en Europa destinado a Leader, estamos hablando de una apuesta coral en la que convergen múltiples factores.

Estas bodas de plata representan el éxito de una apuesta arriesgada pero que ha evolucionado positivamente, debido a los factores analizados anteriormente. La mejor manera de que dentro de veinticinco años Reader pueda celebrar sus bodas de oro será mantener la misma filosofía integradora y positiva, adaptándose a lo que nuestro medio rural demande, escuchando, interactuando y nunca imponiendo nada.