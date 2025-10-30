La fuerza del centro

En enero de 1979 Emilio García Pumarino, líder del grupo socialdemócrata, y Antonio Checa, secretario general de UCD de Asturias, a Rafael Calvo Ortega, entonces Ministro de Trabajo –inmerso en la negociación con UGT, CC OO y USO que culminó el 10 de marzo de 1.980 en el Estatuto de los Trabajadores–, le propusieron encabezar la candidatura al Congreso de UCD por Asturias en las elecciones generales de 1 de marzo de 1979,las primeras tras la Constitución.

Y en paralelo, el PSOE presentó a otro segoviano ilustre, Luis Gómez Llorente, para encabezar su lista, que resultó ganadora con 200.346 votos (37,37%) frente a 177.459 votos (33,10%)de UCD. El resultado global fueron 4 diputados de PSOE y de UCD y 1 de PCE y CD (Coalición Democrática, Alianza Popular) en Elecciones ganadas en España por UCD (168 diputados, 34,84%), frente a PSOE (121 diputados, 30,40%).A Calvo Ortega le designamos para la campaña electoral a un asesor personal, el publicista Fernando Zuazua, que llegó a ser su amigo íntimo, y en el mes y medio de campaña y precampaña nos sometió a todos en UCD a un ritmo frenético, con reuniones diarias a las 2,00 y a las 7,00 de la mañana, sólo 5 horas para dormir y un programa exhaustivo de mítines y de visitas. En octubre de 1.979, a iniciativa suya, fueron elegidos Presidente y Secretario General de UCD de Asturias, Emilio García Pumarino y Serafín Abilio Martínez Fernández, vocal de organización de la campaña electoral de la que fui Gerente.

Para Vicente Martínez Pujalte, entonces diputado socialdemócrata de UCD por Murcia ,famoso por sus caricaturas verbales, para Calvo Ortega la política consistía en hacer horas extraordinarias. Su dedicación a Asturias en 2 años y medio fue inmensa. Programaba cada fín de semana de forma meticulosa recorriendo los 78 municipios asturianos, dando mitines y comprometiendo subvenciones y obras públicas a todos los Ayuntamientos, con imparcialidad partidista y sentido del servicio público. Para Rafael Calvo la política era en esencia un servicio público al bien común, no una lucha partidista por el poder, que detestaba. Siendo Ministro de Trabajo, en subasta de bienes de Astilleros Ojeda y Aniceto S. A. por deudas a la Seguridad Social, asesoró personalmente al Comité de Empresa para que los trabajadores ganaran la subasta impidiendo la actuación de subasteros. Calvo Ortega amaba la discreción y la eficiencia y consideraba un principio ético la defensa de los intereses de los trabajadores. Antes de UCD,en 1974 estuvo afiliado a la Unión Socialdemócrata Española (USDE) de Dionisio Ridruejo y cuando éste murió en 1975 USDE se integró en la Federación Socialdemócrata de Fernández Ordóñez y en UCD. Rafael Calvo Ortega defendía el centro político progresista como síntesis. Su primer encargo para su campaña electoral en febrero de 1979 fue imprimir 3.000 carteles de UCD con el lema "UCD estabilidad y progreso" que resumía su visión de la Transición.

Siempre sobrio de gesto, y con ojeras inconfundibles, rehuía la prensa y la publicidad e inculcaba a su alrededor una ética de trabajo y de sacrificio que conocía bien Manuela Fernández Junquera, catedrática de Derecho Financiero y Tributario en Oviedo y alumna suya, que trabajó eficazmente para que la Universidad concediera a Calvo Ortega el Doctorado Honoris Causa en 2008. Entre 1.987-1.994 fue eurodiputado con el CDS. En lo académico, Calvo Ortega fue en 1964-1965 adjunto de Economía y Hacienda en Salamanca con Gloria Begué, en 1.970 Profesor Agregado de Derecho Fiscal en Salamanca por oposición, en 1976 Catedrático de Derecho Financiero y Tributario en San Sebastián con la Universidad de Valladolid y desde 1.997 en la Complutense y es autor del Curso de derecho financiero (1997, con 12 ediciones). Su visión de las ideas políticas era simple y seductora. El mayor cambio político que supuso la Constitución de 1978 fue hacer de la huelga un derecho en lugar de un delito y de los Ayuntamientos cámaras democráticas en lugar de delegaciones del Gobierno Civil. El mayor éxito de la dictadura de Franco fue la exportación del paro en la década de 1960, de 2.000.000 de trabajadores mediante la emigración. Riguroso y ecuánime se negó en 1979 a aprobar el slogan de campaña "UCD contra Marx" por entender que las ideas socialistas son parte de la democracia. Su mente y su actividad representaron la fuerza del centro progresista. Descanse en paz.