Opinión
Pronóstico cumplido
Aclaro que puedo haberme perdido algo del "interrogatorio" de Pedro Sánchez en el Senado. Digamos que al principio cometió un error grave, al calificar de "circo" la comisión sin razón todavía para ello. Luego entre varias intervenciones duras hubo algunas muy serias, en especial la relativa a las razones de la salida de Ábalos del Gobierno (senador Queralt, creo). Hasta que le llegó el turno al PP. Cualquier abogado experto en ese noble arte sabe que un interrogatorio "bronco" es casi siempre un mal interrogatorio, pues de él, si el juez lo tolera, no suele salir nada que no se supiera. Otra cosa es que contente las bajas pasiones del cliente, algo que buscan los malos abogados. El senador del PP, con un acoso faltón e ineficaz, parecía empeñado en hacer buena la afirmación de Sánchez de que aquello era un circo inquisitorial. Otra cosa es que los clientes del abogado estén contentos.
