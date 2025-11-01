¿Se cree que todos somos tan lerdos como el senador del PP?

Que nadie se asuste. Lerdo es una bestia pesada y torpe. Esa es una buena descripción del interrogatorio que le hizo este jueves el senador Alejandro Miranda a Pedro Sánchez en la comisión de investigación del "caso Koldo". Fue agresivo pero no logró doblegar a la pieza que tenía delante y Sánchez consiguió eludir las incógnitas que pesan sobre este tema: ¿Por qué razón el PSOE hacía pagos en metálico en el siglo XXI? ¿Por qué perdió la confianza en José Luis Ábalos en julio de 2021? ¿Por qué ningún mecanismo de "compliance" interno detectó las actividades de Santos Cerdán? Sánchez salió "contento" y "satisfecho". El PP le llevó al fango y no consiguió paralizarlo. Pero nada más. Si el presidente del Gobierno se piensa que todos los españoles, incluidos los militantes socialistas, somos igual de "lerdos", es decir de bestias y torpes que Miranda, es que ha perdido definitivamente el quicio. Las continuas hipérboles del PP de Feijóo no restan gravedad a lo que ha acontecido en su entorno político. Y que los lerdos escondan su incapacidad llevando el cerco a lo personal y familiar no le exime de responsabilidades. Se puede empatizar con ese acoso pero a la vez reclamar que las respuestas no pueden ser solo frases ocurrentes y recordatorios de los sobres y los sobrecueldos del PP de Rajoy.

Como ha señalado en un artículo Ferran Boiza, episodios como los del Senado no hacen otra cosa que alimentar la desafección. Y, hoy por hoy, la desafección alimenta electoralmente a Vox como antes lo hizo a Podemos o a Ciudadanos. Aunque le duela a Sánchez y a su entorno lo que le ocurre, salvando todas las distancias, no es muy diferente a lo que le ocurre a Mazón: no contestar preguntas fundamentales se acaba volviendo contra quien las evita hasta convertirlo en un apestado político. Pero eso sí, "contento y satisfecho".