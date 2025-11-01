Cualidades morales y dignidades aparte.

En estos días, y los inmediatamente próximos de hace un año, muchas personas tuvieron la sospecha de a qué había dedicado el señor Mazón su tiempo la tarde del 29 de octubre.

Con los sucesivos dimes, diretes, versiones y otras falsedades, hay ya muy pocas personas hoy que no tengan la convicción, con el consiguiente riesgo de errar, de a qué dedicó sus atenciones y tiempo.

Con ser relativamente sustancial y despertar, además de morbo y curiosidad más o menos malsana, más o menos justificada, si bien estimulada por tantas versiones, tan burdas y contradictorias, a que se dedicó podría afectar en términos personales a personas que no merecen ser paseados por plazas públicas, andar por mentideros ni ante especulaciones ajenas, más o menos perversas, por culpa exclusiva de que el señor Mazón optó por no estar donde debía en circunstancias especialmente gravísimas.

A él corresponde dar las explicaciones que sean pertinentes, difícilmente suficientes, pero, en su caso, para otras personas, estos asuntos tienen naturaleza privada y, aunque sin duda no quedará reducido a ese ámbito, en ese ámbito debería de quedar.

Lo que competería explicar/valorar son la dejación de funciones, las omisiones, las interferencias y las burdas mentiras en relación con las comunicaciones con los cargos que estaban participando, con poca fortuna, en todo aquel despropósito de no toma de decisiones de consecuencias gravísimas.

Por cierto, también el señor Feijóo, el cual, hoy por hoy, y con el permiso de Vox entre otros u otras, es el jefe de la oposición, debería explicar sus mentiras sobre su grado de conocimiento y seguimiento de la catastrófica situación que se estaba produciendo.

Pero:

¿Por qué no dimite aún el señor Mazón?

–Es evidente que el presente y el futuro político de este señor está acabado y, en mi opinión, lo sabe perfectamente.

La pregunta, sin duda, es: ¿cuándo lo hará?

La respuesta tiene múltiples aristas difíciles de conciliar.

La solución al "sudoku" es compleja y los agentes intervinientes varios.

Mazón

–Todos pretendemos conocer algo el mundo del fútbol para saber que cuando el cese de un entrenador "está cantado" viene la fase del acuerdo sobre la indemnización y salida lo más digna posible, generalmente para él y quizá "alguno de los suyos".

–El procedimiento judicial en curso con gran probabilidad acabará con éste como imputado, lo cual abre una muy difícil decisión para el proceso: ¿quién hará la instrucción? La juez actual, si dimite, o el Tribunal Superior de Justicia, si no dimite. Peliaguda cuestión.

Partido Popular

Como se sabe, se dice, y ocurrió, están acostumbrados, especialmente en esa comunidad autónoma a empujar presidentes, pero según quien instruya / dimisión o no:

–¿Está Vox dispuesto a apoyar la investidura de un nuevo candidato o candidata del PP?

–Está el PP dispuesto a dejar la Presidencia y, por tanto, capacidad de disolver y convocar en manos de Vox, a quienes, con el viento de cola, la visión del sorpaso no les debe de parecer lejana (recomiendo aquí leer / releer "Un descenso al Maelström" de Poe, aunque no me atrevo a proponer un final, en el fondo, tan esperanzador).

–Están dispuestos a disolver y convocar ¿qué vértigo?

Otra cuestión que, con este escenario, resulta menor será la elección del sustituto o sustituta, pero con lo que ya ha llovido, y no pretendo un sarcasmo, esa cuestión sino resuelta estará muy adelantada.