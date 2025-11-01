Episodios nacionales

La semana que dejamos atrás ha sido pródiga en un tipo de eventos que, sin abusar de Juan de Mairena, suceden con una frecuencia que se va haciendo habitual y retratan la normalidad de la política española. Son hechos sin una trascendencia inmediata, cuyas consecuencias a más largo plazo están por ver. Es lo que pasa en el día a día de nuestra democracia, a lo que nos vamos acostumbrando y que define la situación política en la que hemos desembocado, casi sin darnos cuenta. Podría ser esta la razón por la que hay quien percibe indiferencia en lo que quizá sea más bien perplejidad y resignación de la sociedad española. Donde, no obstante, surgen quejas, reproches y preguntas por doquier.

El lunes, la presidenta de Extremadura anunció la convocatoria de elecciones anticipadas. Lo hizo un día antes de que se debatieran en el parlamento autonómico las enmiendas a la totalidad presentadas respectivamente por los tres grupos de la oposición a su proyecto de presupuestos. La portavoz y candidata de Unidas por Extremadura criticó la decisión, que atribuyó a Feijóo, argumentando que no había motivo, pues ninguna de las tres enmiendas iba a prosperar y, en consecuencia, el trámite presupuestario seguiría adelante. En las elecciones, que se celebrarán en vísperas de la navidad, concurrirá una candidatura del renacido Ciudadanos y Gallardo, pendiente de juicio, encabezará la lista de los socialistas. Las encuestas advierten que a la hora de formar el nuevo gobierno el árbitro será Vox.

El mismo lunes, Puigdemont comunicó la ruptura de relaciones de Junts con el Gobierno, alegando reiterados incumplimientos de los acuerdos firmados. El partido independentista, que decía estar al margen de los bloques, se sitúa en la oposición. Requerida por los medios de comunicación para que explicara en qué se traducía la ruptura, la portavoz ha respondido que en adelante no negociarán nada y solo votarán a favor las iniciativas que favorezcan a Cataluña, pero ha titubeado ante algunas preguntas. El Gobierno ha reaccionado como si todo siguiera igual. No debería descartarse la posibilidad de que se encuentren en algún punto. En todo caso, con un Ejecutivo en minoría y la hostilidad creciente del aliado desafecto, excluida una moción de censura, la incertidumbre política es total y los presagios no son buenos.

El centro del homenaje a las víctimas de la dana fue Mazón. Un año después, no sabemos aún qué estaba haciendo aquel día en las horas fatídicas y cuál es su responsabilidad en la trágica catástrofe. El clamor que pide su dimisión no ha sido atendido y contrasta con la ventaja electoral que asignan los sondeos al PP. La coyuntura de la política valenciana es de una complejidad extraordinaria, que dificulta el relevo de Mazón sin acudir a unas elecciones, y allí se exponen la credibilidad de Feijóo y su partido en la política nacional. Los votantes de las circunscripciones levantinas pueden decidir el resultado de unas legislativas.

La jornada del jueves registró una mayor agitación. En la comisión de investigación del Senado se formó un buen guirigay, que ha contribuido, sobre todo, a aumentar la confusión. Los intervinientes, con alguna excepción, perdieron las formas y faltaron el respeto debido a la institución. Pedro Sánchez, inamovible en la no respuesta, desaprovechó una gran ocasión para disipar el aire de sospecha que se ha instalado en torno suyo. Bastó que calificara de anecdótica su relación con Koldo para que horas más tarde fueran distribuidas a varios periódicos fotografías que mostraban la camaradería que pudo haber entre ambos. La complacencia de los grupos de izquierdas, no exenta de rigor en el portavoz de ERC, le evitó pasar de verdad un mal trago. Descifrar el rastro que deja su actuación es un poderoso estímulo para los investigadores que lo siguen.

Por la tarde, en la presentación de su último libro, Aznar afirmó que el PP era el único partido español constitucionalista, que el PSOE había dejado de serlo, y que la convivencia está en juego en nuestro país. A cientos de kilómetros, en el campus de la Universidad de Navarra, un periodista con identificación había sido amenazado por decenas de manifestantes encapuchados, golpeado y llevado al hospital. El día siguiente, un juez del Tribunal Supremo remite documentación que ha reunido a la Audiencia Nacional para que trate de aclarar si hubo financiación ilegal en el PSOE.

En la democracia española, cada vez más cosas están fuera de su sitio. Es preciso ponerlas en orden y hacer que el sistema político funcione correctamente, según la Constitución. El Gobierno está en minoría y, viéndose acosado, tiende a salirse del guion. Unas elecciones no nos sacarán de este trance por el mero hecho de celebrarse, pero ayudarían a despejar y calmar el panorama político. Pedro Sánchez es el único que puede convocarlas ya y está en su derecho de no hacerlo, pero tiene más razones, y más fundadas, que en mayo de 2023 para tomar esa decisión.