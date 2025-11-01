Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión

Pedro de Silva

Aún no parecemos enterarnos

Como la memoria del imperio que fuimos aún pesa sobre nosotros, nos cuesta, sobre todo a las élites, asumir que ahora somos vasallos de otro, en especial desde su victoria en la II Guerra, y con presencia militar desde 1953. Pero el Imperio USA no perduraría ni tendría tamaña capacidad de mutación si fuera solo militar y económico: es también una cultura y, sobre todo, un modo de vida. Apenas hay innovación de cualquier clase en la metrópoli que antes o después no haya llegado a la periferia del Imperio, y esos son sus poderes. Ahora está mutando, nadie se engañe, y no sabemos cuánto nos llegará de su nueva identidad en formación, ni cuándo. Pero si queremos mantener la nuestra, de la que hoy forman parte las libertades públicas y la democracia (¡de las que un día USA fue campeón!) habremos de tomárnoslo todos mucho más en serio. El paso a la independencia nunca es una broma.

