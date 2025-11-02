Opinión | La ciencia en un tuit
Cemento duradero: Nanomateriales reducen el impacto ambiental
Al incorporar diferentes derivados del grafeno en el cemento convencional, se consigue que este sea más duradero. Además de los beneficios económicos derivados de su mayor vida útil, este avance podría contribuir significativamente a la lucha contra el cambio climático y el calentamiento global.
La industria del cemento es responsable de aproximadamente el 8 % de las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por la actividad humana. Se estima que, para el año 2050, dos tercios de la población mundial residirán en zonas urbanas, lo que previsiblemente incrementará de forma notable la demanda de cemento. En este contexto, el uso de un cemento de larga duración permitiría reducir la huella de carbono a largo plazo y disminuir la generación de residuos.
Suscríbete para seguir leyendo
- La multinacional que comienza a operar en Asturias con 78 empleados y que tiene 40 fábricas por todo el mundo
- La Unión Europea endurece la renovación del permiso de conducir tras la nueva medida aprobada: el papel médico obligatorio que hay que presentar
- Ya no me quedan fuerzas', la despedida, por ahora temporal, de un cura del Oviedo rural
- Tragedia en Mieres: fallece uno de los conductores heridos en la fuerte colisión del Corredor del Aller
- La casa de comidas a pie de carretera que se convierte en parada obligada en Asturias para los amantes del cabrito guisado o el rabo de toro: el comedor más acogedor en plena naturaleza
- Lidl está arrasando con un aspirador low cost que limpia desde el suelo hasta persianas o el jardín: en venta por tiempo limitado
- Fuerte colisión en Mieres entre una furgoneta y un coche: dos heridos, uno de ellos muy grave, al chocar en el corredor del Aller
- El Llano tiene 183 años: la visión del cronista oficial de Gijón