Cemento duradero: Nanomateriales reducen el impacto ambiental

Al incorporar diferentes derivados del grafeno en el cemento convencional, se consigue que este sea más duradero. Además de los beneficios económicos derivados de su mayor vida útil, este avance podría contribuir significativamente a la lucha contra el cambio climático y el calentamiento global.

La industria del cemento es responsable de aproximadamente el 8 % de las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por la actividad humana. Se estima que, para el año 2050, dos tercios de la población mundial residirán en zonas urbanas, lo que previsiblemente incrementará de forma notable la demanda de cemento. En este contexto, el uso de un cemento de larga duración permitiría reducir la huella de carbono a largo plazo y disminuir la generación de residuos.