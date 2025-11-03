Almaraz, como ocasión

En un encuentro restringido de Mario Draghi en Asturias el actual gurú de la UE afirmo que Europa no tenía otro modo de alcanzar la soberanía energética que convertirse en el continente de las energías renovables, campo en que España era líder. Planteó, no obstante, la necesidad de alinear los objetivos con los medios. Nadie debería cuestionar criterios tan realistas, pues teniendo en cuenta el actual parque de renovables, sus límites objetivos y la deficiente versatilidad de la red (manifestada en el apagón), queda aún bastante transición por delante. En ese contexto el asunto del cierre o la prórroga de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) se convierte en un dilema crítico de política energética. ¡Qué gran ocasión para un debate parlamentario por vía de urgencia, sin "soluciones" de tapadillo ni oportunismos electorales, sobre asunto tan crucial para el futuro de los españoles!.