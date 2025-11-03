Opinión
Tras la comisión del senado
"Perimetrar" es un neologismo verbal de origen bélico, como "control de daños". Pero en los tiempos que corren se entienden bien. ¿Ha perimetrado la cúpula del PSOE, con su secretario general al frente, el área afectada por la tripleta Koldo-Ábalos-Cerdán, y ha llevado a cabo un control de daños?. Es entendible la cautela con varias causas judiciales abiertas y varios procesos paralelos en los medios, en los que la objetividad informativa brilla por su ausencia, pero las zonas de confusión en las que no se sabe dónde empieza y dónde acaba nada generan daños peores. ¿Daños a quién?. No hablo ya del electoral, sino de los que la nube tóxica de la sospecha, si se expande, produzca en una militancia que no se lo merece. No vale culpar al PP de males parecidos a gran escala. Ya hubo condenas al respecto y ya hubo también pena política: de hecho al pagarla entró en Moncloa Pedro Sánchez.
Suscríbete para seguir leyendo
- La multinacional que comienza a operar en Asturias con 78 empleados y que tiene 40 fábricas por todo el mundo
- La Unión Europea endurece la renovación del permiso de conducir tras la nueva medida aprobada: el papel médico obligatorio que hay que presentar
- El fallecido en el terrible accidente de Mieres fue alcalde de un pueblo de Extremadura 31 años: 'Estamos destrozados', afirman sus allegados
- Desalojan un conocido restaurante del centro de Gijón en plena hora de comidas tras formarse una humareda
- El barrio más grande de Gijón sigue avanzando: más de siete millones de inversión para 'transformar' El Llano
- Ya no me quedan fuerzas', la despedida, por ahora temporal, de un cura del Oviedo rural
- Vacuna de la gripe en Asturias: si aún no la tienes, el Principado te lo pone más fácil
- No es solo el Huerna: el otro peaje en Asturias (y este lo pagan todos los asturianos a razón de 11 millones al año)