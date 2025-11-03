Opinión
Nueva entrega de Parando en Villalpando: Halloween permanente
No ganamos para sustos
–¿Ónde coño te metisti, Josinacio? ¿Quies esplicámelo?
–Sí, ho. Nun lo esplica Mazón, voi esplicalo yo…
–Lo que nun se pué ye venir a currar borrachu y con eses pintes.
–¿Qué pintes?
–¿Pero nun te visti nel espejo, carapijo?
–Non.
–Pos mírate, anda.
–Yá lo intenté en casa, y nada. Nun salgo reflejáu.
–¿Cómo ye, ho?
–El capitalismo, Paco. El sistema, tío, ta vampirizándonos.
–Nun me toques los güevos, eh. Que Jalogüi foi va tres días.
–¿Y qué? Cada día da más mieu que l’anterior: les noticies, les factures, los políticos…
–¿Cómo ye, ho?
–La realidá ye una película de terror.
–Calla, ho.
–Anueche vi l’informativu y tuvi que dormir con un crucifijo y una mantina eléctrica.
–¿Quies quitar esi disfraz y ponete a currar?
–Nun puedo. Soi un muertu viviente que cotiza a la Seguridá Social.
–¿A quién quies asustar?
–Yo a nadie. El Terror cotidiano ye’l preciu de la vivienda, la precariedá social.
–Anda, pásame la llave del doce antes de que te clave una estaca, oveya.
–La estaca yá me la clavó Hacienda.
–Hai que saber mexalo, Josinacio. Tu nun yes de tresnochar.
–Lo guapo de ser vampiro ye trabayar de nueche y nun pagar luz.
–Anda, pásame la cinta americana.
–¿Cuál? ¿"Pesadilla en Elm Street"? ¿"La noche de los muertos vivientes"?
–Verás qué hostia.
–¿Eh?
–La mi paciencia tien un límite, Josín. Toi empezando a enfadame.
–¿Y si das-y una vuelta?
-¿A la rueda?
–Al taller, Paco. ¡Síamos un taller de ultratumba!
–¿Qué, ho?
–¿Non te das cuenta? ¡Vivimos arrodiaos de zombis!
–Sobremanera yo.
–Xente colos güeyos pegaos al móvil, arrastrando los pies, sin hablar con nadie…
–Ye lo que hai.
–...Chupándonos la sangre unos a otros…
–Selo yo.
–El preciu del aceite peles nubes, los sueldos pol sosuelu, y los coches eléctricos viniendo a quitar el trabayu…
–Tú lo que quiés ye jubilate, zamarro.
–Yo nun me jubilo, yo me desintegro.
–Voi desintegrate yo d’una hostia, verás.
–Un día voi apaecer en forma de fumu pol tubu d’escape d’un coche híbridu.
–¡Dame paciencia, Señor! ¡Nun gana unu pa sustos, cagonrós!
Suscríbete para seguir leyendo
- La multinacional que comienza a operar en Asturias con 78 empleados y que tiene 40 fábricas por todo el mundo
- La Unión Europea endurece la renovación del permiso de conducir tras la nueva medida aprobada: el papel médico obligatorio que hay que presentar
- El fallecido en el terrible accidente de Mieres fue alcalde de un pueblo de Extremadura 31 años: 'Estamos destrozados', afirman sus allegados
- Desalojan un conocido restaurante del centro de Gijón en plena hora de comidas tras formarse una humareda
- El barrio más grande de Gijón sigue avanzando: más de siete millones de inversión para 'transformar' El Llano
- Ya no me quedan fuerzas', la despedida, por ahora temporal, de un cura del Oviedo rural
- Vacuna de la gripe en Asturias: si aún no la tienes, el Principado te lo pone más fácil
- No es solo el Huerna: el otro peaje en Asturias (y este lo pagan todos los asturianos a razón de 11 millones al año)