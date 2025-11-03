Nueva entrega de Parando en Villalpando: Halloween permanente / Pablo García

–¿Ónde coño te metisti, Josinacio? ¿Quies esplicámelo?

–Sí, ho. Nun lo esplica Mazón, voi esplicalo yo…

–Lo que nun se pué ye venir a currar borrachu y con eses pintes.

–¿Qué pintes?

–¿Pero nun te visti nel espejo, carapijo?

–Non.

–Pos mírate, anda.

–Yá lo intenté en casa, y nada. Nun salgo reflejáu.

–¿Cómo ye, ho?

–El capitalismo, Paco. El sistema, tío, ta vampirizándonos.

–Nun me toques los güevos, eh. Que Jalogüi foi va tres días.

–¿Y qué? Cada día da más mieu que l’anterior: les noticies, les factures, los políticos…

–¿Cómo ye, ho?

–La realidá ye una película de terror.

–Calla, ho.

–Anueche vi l’informativu y tuvi que dormir con un crucifijo y una mantina eléctrica.

–¿Quies quitar esi disfraz y ponete a currar?

–Nun puedo. Soi un muertu viviente que cotiza a la Seguridá Social.

–¿A quién quies asustar?

–Yo a nadie. El Terror cotidiano ye’l preciu de la vivienda, la precariedá social.

–Anda, pásame la llave del doce antes de que te clave una estaca, oveya.

–La estaca yá me la clavó Hacienda.

–Hai que saber mexalo, Josinacio. Tu nun yes de tresnochar.

–Lo guapo de ser vampiro ye trabayar de nueche y nun pagar luz.

–Anda, pásame la cinta americana.

–¿Cuál? ¿"Pesadilla en Elm Street"? ¿"La noche de los muertos vivientes"?

–Verás qué hostia.

–¿Eh?

–La mi paciencia tien un límite, Josín. Toi empezando a enfadame.

–¿Y si das-y una vuelta?

-¿A la rueda?

–Al taller, Paco. ¡Síamos un taller de ultratumba!

–¿Qué, ho?

–¿Non te das cuenta? ¡Vivimos arrodiaos de zombis!

–Sobremanera yo.

–Xente colos güeyos pegaos al móvil, arrastrando los pies, sin hablar con nadie…

–Ye lo que hai.

–...Chupándonos la sangre unos a otros…

–Selo yo.

–El preciu del aceite peles nubes, los sueldos pol sosuelu, y los coches eléctricos viniendo a quitar el trabayu…

–Tú lo que quiés ye jubilate, zamarro.

–Yo nun me jubilo, yo me desintegro.

–Voi desintegrate yo d’una hostia, verás.

–Un día voi apaecer en forma de fumu pol tubu d’escape d’un coche híbridu.

–¡Dame paciencia, Señor! ¡Nun gana unu pa sustos, cagonrós!