Sorpresa (enojada) y palinodia

Descubro en LA NUEVA ESPAÑA del 20/10/2025 que 27 de los 78 concejos no presentaron sus cuentas de 2024 ante la Sindicatura de Cuentas. Me sorprendo, primero. Me irrita, después.

¿Qué razón puede haber? Es posible que algunos de esos concejos, los más pequeños, tengan algún problema burocrático o de personal. ¿Pero otros, como Avilés, Carreño, Gozón…? ¿Falta personal, faltan ordenadores o falta voluntad?

Desde la Federación de Concejos han corrido a disculparlos a todos, y se han manifestado en contra de que se les retiren ayudas económicas por incumplir con sus obligaciones. Sutilmente, el presidente de la Sindicatura advierte de que, cuando en ocasiones anteriores se aplicaron esas penalizaciones, los ayuntamientos incumplidores corrieron a actuar en forma y plazos.

Mi enojo o irritación: demórense ustedes en un recibo en esos ayuntamientos o no cumplan un plazo, seguirá, incontinenti, una sanción o la pérdida de un derecho. ¡Qué doble vara de medir!

En otro orden de cosas, les transmitía yo en el anterior "L’Aprecederu" mis dudas sobre el acierto del Nobel a Corina Machado, dudas que quedaron resueltas positivamente acudiendo al Juan de Mairena machadiano, en aquella escena en que un padre acude furioso al maestro y le pregunta: "¿Le basta a usted ver a un niño para suspenderlo?". Con la respuesta: "¡Me basta ver a su padre!". Y yo comentaba: "Fue al reparar en la crítica de Pablo Iglesias a la concesión del premio y a la premiada cuando, como en el caso del maestro, se me disiparon las dudas: ‘Me basta con oír a sus críticos’".

Pero ahora me vuelven a entrar dudas. Encuentro en este diario, a propósito de un artículo sobre la reciente Nobel de la Paz: "Incluso figuras nada pacifistas, como Vladimir Putin y Pablo Iglesias, han censurado la decisión".

¡Acabáramos! Lo de Iglesias, bueno, pero si también es Putin, ese faro de humanidad, quien censura, tengo que reconsiderar mi opinión.