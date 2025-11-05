Opinión
Un buen amigo y magnífico compañero
Un hombre de fino olfato y rigor jurídico
A primera hora de esta mañana (por ayer), su esposa Isabel me ha trasmitido la triste noticia del fallecimiento de Rafa, que nos ha dejado de forma sorpresiva e inesperada. A pesar de ser conscientes de tu enfermedad y enérgica lucha contra ella, decidiste permanecer en activo desempeñando tu profesión hasta el último momento. De ahí que hoy hemos quedado en shock, sin palabras.
Nos deja un gran profesional del Derecho, un magnífico compañero, y un buen amigo. Magistrado, Académico de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia y presidente del Jurado de Expropiación de Asturias, magnífico jurista, que ha transmitido todo su conocimiento, fino olfato y rigor jurídico, a través de infinidad de resoluciones, labores de docencia, ponencias, monografías, etc. Imposible glosar tu figura en los 43 años al servicio a la Administración de Justicia.
Magnífico compañero, de ello podemos dar fe quienes integramos la sección séptima de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gijón, que llevamos años trabajando a tu lado. Al igual que pueden hacerlo el resto de Magistrados, Letrados de la Administración de Justicia (LAJs), e integrantes de la Administración de Justicia, abogados, procuradores, profesionales del derecho, que tuvieron ocasión de conocerte.
Un buen amigo, de grandes cualidades personales, puesto que nuestra relación iba mucho más allá de la meramente profesional, compartiendo tu fina ironía y sentido del humor, tus inquietudes literarias, cinematográficas, etc.; preocupado por estar siempre a tu lado y apoyarte en los momentos difíciles; dedicado siempre a tu esposa y familia. Rafa, hoy es un día muy triste y te vamos a echar muchísimo de menos, pero tu recuerdo y todos los buenos momentos que hemos compartido, permanecerán siempre en nuestro corazón.
Un abrazo enorme para Isabel, tu queridísima esposa, para tus hijos Eduardo, Cristina, Luis y Julia y para el resto de tu familia.
