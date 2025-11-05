Opinión
Física de la polarización
En España se suele echar la culpa de la polarización a Sánchez o al antisanchismo, segun polo, pero se trata de un fenómeno universal, fruto tal vez del deshielo de la globalización, aunque en cada rincón del globo se impute a alguien distinto. Se enfrían y contraen los vasos comunicantes con el que no piensa igual hasta que llegado un punto la circulación se detiene y ¡zaaas!, queda uno polarizado. Como esta pandemia ha surgido en paralelo al propio deshielo de los polos pudiera tratarse de procesos inversamente enlazados, siguiendo la receta de que al final todo tiene que ver con todo. Una vez polarizado y metido en su propio iglú, uno descubre que ahí reina un calorcito (como sabe todo esquimal), por lo cual no ve razones para regresar a zonas cálidas, que ahora le parecen odiosamente promiscuas. Llegados ahí, la polarización forma costra y es ya la moral pública dominante.
