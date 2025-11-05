Todo es raro y pasa a la vez

Para enterarme de todo lo que se atropelló el 3 de octubre leí 20 páginas de periódico el martes 4. Había jarreado información durante las 24 horas y sus miles de ahoras y pretendía secarme la incerteza que destempla y recuperar el tono. Inútil. Todo inútil. Tan inútil como Carlos Mazón de quien nos conmiseramos cuando fue cantante del festival de Benidorm y cuando estuvo abobado, pero no cuando se despide sin adiós como el gran damnificado de la dana. Para mantener su grado de infamia podría representar a Israel en el próximo Eurovisión.

Tampoco es fácil entenderse entre fiscales generales, fiscales enfadados y jueces supremos reunidos por la filtración de los correos conocidos de un presunto delito fiscal reconocido por un novio con jefe de prensa prestado por la Comunidad de Madrid, entidad vulnerable a los escaqueos tributarios de beneficios por negocios raros de la compra de mascarillas en pandemia. Cuando se produjo la emergencia de compra millonaria de este material sanitario se advirtió del levantamiento de cautelas burocráticas -esas que continuamente piden los empresarios que se relajen o simplifiquen- en favor de la urgencia. Cinco años después la necesidad de mascarillas entonces no puede ser un tapabocas ahora porque políticamente ya ha costado la muerte política de un inocente, Pablo Casado, por andarse con sospechas del hermano de la novia del presunto delincuente fiscal confeso, asistido por el jefe de prensa de la Comunidad de Madrid.

En este sinsentido tiene sentido que el Tribunal Supremo proponga juzgar al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por otros presuntos delitos asociados a los cometidos con la venta de mascarillas en la que también obtuvieron beneficios estos tíos -dos de los cuales con sus novias sin jefes de prensa- quienes, antes de meterse en estos negocios iban en el Peugeot 407 diesel en el que Pedro Sánchez hizo su "road trip" de regreso la secretaría general del PSOE y aprovechaban las cabezadas de su jefe para hablar de putas.