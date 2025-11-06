Dejémoslo ahí por ahora

"La diplomática", una exitosa serie de Netflix, tiene uno de sus nudos principales en una acción de falsa bandera de USA, o sea, una operación encubierta para imputar un ataque a un tercero. Este tipo de acciones forman parte –con base real o no– del viejo imaginario en torno a USA, ya desde la guerra hispano-yanqui de 1898, uno de cuyos detonantes fue la voladura en el puerto de La Habana del acorazado "Maine", atribuido por la prensa belicista de USA a una mina española y por algunos a una acción propia. Dos meses después se iniciaba la guerra, siendo secretario adjunto de la Marina Theodore Roosevelt, quien luego sería presidente. Su desenlace fue el fin del Imperio español y el comienzo del de USA. La guerra de Irak no tuvo como pretexto una acción de falsa bandera, pero sí algo parecido, aquellas armas de destrucción masiva que luego se revelarían inexistentes.