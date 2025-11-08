Opinión
Todo el mundo con la hora cambiada
El reloj biológico y las costumbres del cuerpo no cambian con el cambio horario. Ahora la gente se acuesta antes (o sestea ante el televisor) y se levanta antes (o sigue en la cama haciendo tiempo). Con las comidas igual, el personal anda muerto de hambre desde poco después de mediodía. Excuso mentar desarreglos de otras pautas horarias diarias. Luego está lo de las mascotas. Nunca había oído un ladrido llegada la hora de las comidas (o de descomer); simplemente, con buena educación perruna, se quedaba mirando fijamente para avisar de que ya era el momento de costumbre. Ahora lo hace una hora antes, pasada la cual ladra, en señal de protesta. En toda esa gente que desde el cambio horario anda con la hora cambiada por decreto se incuba un euroescéptico. Una metáfora de lo que Europa no debería ser. Nada ofende tanto como que nos cambien la vida y sus pequeños detalles sin saber por qué.
Suscríbete para seguir leyendo
- Más de 43.000 personas se examinarán el fin de semana en Gijón para optar a 1.068 plazas de empleo público
- Consternación por la muerte de 'Nacho el vasco', el ciclista arrollado en Soto del Barco: un deportista muy querido en el mundo del triatlón asturiano
- La Seguridad social confirma el adelanto de 5 años de la jubilación, incluso a aquellos trabajadores que no hayan llegado a los 37 años cotizados
- La Universidad de Oviedo se deshace de un piso en el centro de la capital y lo pone a la venta: más de 100 metros cuadrados y tres habitaciones
- Aterriza en Lidl la mopa limpiavidrios extensible que deja las persianas exteriores como recién compradas: tiene precio rebajado
- Lidl está arrasando con un aspirador low cost que limpia desde el suelo hasta persianas o el jardín: en venta por tiempo limitado
- El futuro del parking de La Escandalera de Oviedo: tres plantas, 565 plazas y una empresa que toma ventaja
- Te vamos a echar de menos, amigo': la sentida y cariñosa despedida del club ciclista de Pravia del compañero muerto arrollado en la carretera en Soto del Barco