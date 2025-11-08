Respiro anarco

Junts dice que va a bloquear 55 leyes del Gobierno que están planeadas o en tramitación. Caramba qué furor legislativo, 55 leyes. No es que sean más de las que uno puede memorizar, es que son más de las que cualquier ser cabal (y saludablemente anarquista) debe estar dispuesto a cumplir. Con esto pretenden asfixiar al Gobierno, que está cogiendo aire al librarse del yugo de Junts, al que ha venido engañando notablemente. Nos hemos pasado media vida diciendo que Sánchez cede al chantaje de los catalanes pero el resultado es que Sánchez (Illa) gobierna en Cataluña, Puigdemont no puede volver a España, el catalán no es cooficial en la UE y de la financiación específica para Cataluña nada se sabe ya, nada se habla y nada se hace. Encima los de Junts van a hundirse en las próximas elecciones. Les ha salido un competidor que es mucho más antipático, supremacista, fachorro y egoísta que ellos: Alianza Catalana.

El PSOE ha perdido un socio y también un chantajista. Ya no hay mayoría gubernamental (Podemos también está en la oposición) pero cuanto más embravecido está el temporal político mejor parece navegar Sánchez, al que la máxima información que le sacaron en la comisión del Senado es que tiene gafas nuevas. "Si esto va a ser así, vengo otra vez", dijo el presidente del Gobierno, con un tono de sheriff que se ha ventilado con su Colt a todos los forajidos de la taberna y encima se ha bebido un whisky a su salud. Sin quitarse el sombrero. A lo mejor Junts nos está haciendo un favor y ya no hay 55 leyes que tramitar, si bien no sabemos si se ha quedado, para nuestro perjuicio, sin legislar la medida que han de tener los gamusinos para circular por las nubes o los centilitros mínimos que ha de tener una lata de cerveza.

Cada vez que alguien dice que la legislatura está finiquitada sale un barón del PP, o baronesa, a convocar elecciones. En su Comunidad. Nos hemos librado de que nos apliquen 55 leyes. Ese es el lado bueno. Aunque tal vez salga otro colaboracionista que ayude al Gobierno. A cambio de plata de Ley.