Emparedado "Europa"

La existencia misma de la Unión Europea, el sistema de libertades que en ella impera, la plena igualdad de géneros, la libre opinión y la defensa de los derechos humanos, son, junto con su lucha frente al cambio climático, un agravio permanente para los autócratas, estén consolidados (como Putin) o en vías de estarlo (como Trump), señores a la vez de los combustibles fósiles. La alianza entre ellos no precisa ningún tratado, como el que hace más de dos siglos forjó la Santa Alianza del absolutismo, es un valor entendido implícito. Desde Oriente y desde Occidente jugará cada uno sus cartas contra la Unión, hostigándola con armas bélicas o comerciales, fomentando movimientos internos antieuropeos en las naciones, fingiendo a ratos pelearse pero evitando cualquier golpe entre ellos que pueda desmontar el emparedado. No será fácil librarse de la tenaza, pero lo primero es no engañarse.