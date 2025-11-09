Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión

Miriam Perandones

Javier y la Cátedra Leonard Cohen

Conocí a Javier porque dejó la dirección de la Cátedra Leonard Cohen en 2016 y yo tuve el honor de asumirla a continuación. Como profesora joven e inexperta en gestión pedí consejo al Vicerrectorado, pero también Javier me ofreció su apoyo en los primeros tiempos. Su ejemplo fue una inspiración para mí, y esa semilla se mantiene aún en la actual Cátedra Cohen dirigida hoy por José Errasti.

En el marco de la Cátedra colaboramos en varias ocasiones: editamos unas "Versiones libérrimas" realizadas por Joaquín Sabina del disco de Cohen "Old Ideas", del que llegamos a poder hacer una versión venal. Pancho Varona fue entrevistado por el propio Javier en el Paraninfo de nuestra Universidad. Y desde ahí, y gracias a nuestro mutuo interés por la canción de autor y la música, surgieron algunas colaboraciones más que mantuvieron una relación de cercanía acentuada por la vecindad en la Facultad y en el barrio. Le recordaremos con admiración como profesor, gestor, comunicador, escritor, y por su capacidad para generar espacios de convivencia y amabilidad. Javier se ha ido el mismo día que, nueve años antes, fallecía el cantautor canadiense.

TEMAS

El encierro de las gallinas causa enfado en Asturias de Oriente a Occidente: "Nos fuerzan a improvisar"

Estrella González Maroño, magistrada: "Es muy fácil atacar a los jueces porque nos es difícil defendernos"

La FSA censura que el alcalde de Ribadesella se aferre al cargo: "Utilizó su posición de poder para beneficiarse personalmente"

El PP de Castrillón, sobre el Valey: "La primera negligencia fue de IU"

El reino de las setas, listo para pasar revista "pese a la sequía"

