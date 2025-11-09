Opinión
Javier y la Cátedra Leonard Cohen
Conocí a Javier porque dejó la dirección de la Cátedra Leonard Cohen en 2016 y yo tuve el honor de asumirla a continuación. Como profesora joven e inexperta en gestión pedí consejo al Vicerrectorado, pero también Javier me ofreció su apoyo en los primeros tiempos. Su ejemplo fue una inspiración para mí, y esa semilla se mantiene aún en la actual Cátedra Cohen dirigida hoy por José Errasti.
En el marco de la Cátedra colaboramos en varias ocasiones: editamos unas "Versiones libérrimas" realizadas por Joaquín Sabina del disco de Cohen "Old Ideas", del que llegamos a poder hacer una versión venal. Pancho Varona fue entrevistado por el propio Javier en el Paraninfo de nuestra Universidad. Y desde ahí, y gracias a nuestro mutuo interés por la canción de autor y la música, surgieron algunas colaboraciones más que mantuvieron una relación de cercanía acentuada por la vecindad en la Facultad y en el barrio. Le recordaremos con admiración como profesor, gestor, comunicador, escritor, y por su capacidad para generar espacios de convivencia y amabilidad. Javier se ha ido el mismo día que, nueve años antes, fallecía el cantautor canadiense.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Universidad de Oviedo se deshace de un piso en el centro de la capital y lo pone a la venta: más de 100 metros cuadrados y tres habitaciones
- Aterriza en Lidl la mopa limpiavidrios extensible que deja las persianas exteriores como recién compradas: tiene precio rebajado
- El futuro del parking de La Escandalera de Oviedo: tres plantas, 565 plazas y una empresa que toma ventaja
- Fallece una persona arrollada por un tren en Mieres, al cruzar las vías por 'un punto no autorizado
- Cimavilla despide tras casi medio siglo de historia a la carnicería Las Cuatro Esquinas: permisos, normativa y una inversión que no compensa
- Largas filas en Lidl por el electrodoméstico que te hará más sencilla la limpieza del hogar
- Educación adelanta las vacaciones de Navidad a miles de alumnos (y profesores) asturianos: serán 19 días de parón
- Se buscan trabajadores por un año para el Ayuntamiento de Mieres: estos son los requisitos y las categorías profesionales de las 37 plazas que se ofertan