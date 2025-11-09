Opinión | La ciencia en un tuit
Las máquinas verdaderamente inteligentes deberán incorporar emociones
El neurofisiólogo Antonio Damasio estudió a pacientes con lesiones en el lóbulo frontal, la región cerebral vinculada a las emociones. Observó que estas personas tomaban decisiones irracionales: continuaban invirtiendo dinero incluso después de sufrir pérdidas importantes, hasta quedarse sin nada. Su carencia de emociones les impedía razonar con sensatez.
Ya en 1985, el pionero de la inteligencia artificial Marvin Minsky señalaba una idea visionaria: "La cuestión no es si las máquinas pueden tener emociones, sino si pueden ser inteligentes sin ellas". Siguiendo esa línea, la investigadora Rosalind Picard, del MIT, ha dedicado su carrera a desarrollar máquinas capaces de reconocer y expresar emociones humanas. Su trabajo ha dado origen a un campo innovador conocido como computación afectiva.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Universidad de Oviedo se deshace de un piso en el centro de la capital y lo pone a la venta: más de 100 metros cuadrados y tres habitaciones
- Aterriza en Lidl la mopa limpiavidrios extensible que deja las persianas exteriores como recién compradas: tiene precio rebajado
- El futuro del parking de La Escandalera de Oviedo: tres plantas, 565 plazas y una empresa que toma ventaja
- Fallece una persona arrollada por un tren en Mieres, al cruzar las vías por 'un punto no autorizado
- Cimavilla despide tras casi medio siglo de historia a la carnicería Las Cuatro Esquinas: permisos, normativa y una inversión que no compensa
- Largas filas en Lidl por el electrodoméstico que te hará más sencilla la limpieza del hogar
- Educación adelanta las vacaciones de Navidad a miles de alumnos (y profesores) asturianos: serán 19 días de parón
- Se buscan trabajadores por un año para el Ayuntamiento de Mieres: estos son los requisitos y las categorías profesionales de las 37 plazas que se ofertan