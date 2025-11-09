Las máquinas verdaderamente inteligentes deberán incorporar emociones

El neurofisiólogo Antonio Damasio estudió a pacientes con lesiones en el lóbulo frontal, la región cerebral vinculada a las emociones. Observó que estas personas tomaban decisiones irracionales: continuaban invirtiendo dinero incluso después de sufrir pérdidas importantes, hasta quedarse sin nada. Su carencia de emociones les impedía razonar con sensatez.

Ya en 1985, el pionero de la inteligencia artificial Marvin Minsky señalaba una idea visionaria: "La cuestión no es si las máquinas pueden tener emociones, sino si pueden ser inteligentes sin ellas". Siguiendo esa línea, la investigadora Rosalind Picard, del MIT, ha dedicado su carrera a desarrollar máquinas capaces de reconocer y expresar emociones humanas. Su trabajo ha dado origen a un campo innovador conocido como computación afectiva.