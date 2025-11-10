Llamada en espera

–Tengo sed, Berto.

–¿Traigote agua del grifu?

–Sed de sentíu, de belleza, de algo que nun se apague col móvil.

–¿Cómo ye, ho?

–Creo que voi retirame unos díes a buscar silenciu.

–¿Vamos a Pola de Allande a comer repollu relleno?

–Nun entiendes nada. Siento la llamada.

–¿Otra vez los de Orange? Pesaos son… La madre que los parió.

–Voi meteme a monxa.

–¿Que qué, ho?

–Sentí la lluz, Josialberto.

–Vaya. Pos baja la persiana, que me ta dando en tola cara.

–¡Veo mi futuro en un convento!

–¿Qué, ho?

–Silencio, oración, recogimiento…

–¿Otra vez, ho? Eso yá lo ficimos nel confinamiento.

–¡Escuché una voz interior, la señal divina!

–Eso pásanos por tragar como gochos y chanos namás cenar.

–Yo nací pa la vida contemplativa.

–¡Home va! ¡Qué me vas contar!

–Slow living espiritual: vestida de lino, despertándome al canto de los gallos, horneando pan para les hermanes…

–¡Pero si tú te alteras si el Wi-Fi tarda tres segundos!

–Nel conventu, si cai la conexón, ye porque Dios lo ha dispuesto.

–Di que sí, con dos cojones.

–Quiero vivir onde hai paz, silencio y pan casero.

–¡Tas guapa pa dir a maitines, si nun te levantes a les doce de la mañana pol paquete de Glovo!

–Nun puedo siguir contigo, Berto: Ateo, sportinguista y alérgico al inciensu.

–¿Tamos rompiendo?

–Non, vida. Esto nun ye una rotura, ye una ascensión.

–Nun me fales d’ascensu, Loli, que nun llegamos nin a playoff.

–¿Ves? Tu non puedes entender, ¡como nunca tuvisti fe!

–¿Cómo que non? Yo tenía fe en Borja Jimenez y mira qué cara pijo me quedó.

–Solo quiero atopar algo que me dea sentíu, Josialberto.

–¿Esto ye porque visti "Los domingos" o porque Rosalía te miró dende Tik Tok?

–Sentí’l vértigu de lo eterno, qué sé yo.

–¿Dempués de vieya, Lolina? ¡Dichosa Rosalía, cagonrós!

–¿Qué ye, ho?

–Que yá nun tas pa dar tumbos. De "Motomami" a "Monjamami".

–¡Calla un pocu, Berto! Si cantáresme gregorianu…

–Qué pena tou. Te conquisté cantando tonada y yá non te importo nada.

–Non yes tu, Berto, ye la llamada.

–Menos mal qu’esto se te pasa cuando Rosalía saque’l siguiente discu.

–¿Tú crees?

–¡Home, va! Si lu llama "Pecadora Reloaded", vuelves al reguetón en dos segundos.

–¡Qué non, Berto, que non! ¡Tengo sed de sentíu, de belleza!

–Hai que jodese cola "monjamanía". ¡Qué pereza! n

