Opinión
Pitu de caleya confinado
A partir de hoy, 10 de noviembre, todas las gallinas de este país quedarán confinadas. Por decreto. Se acabó para ellas la regalada vida al aire libre, ahuecar el ala, salir de picoteo. En periodo de recogimiento, olvídense del pitu caleya para la comida del día de Navidad. Y del capón de Cascajares en Nochevieja. En menos que canta un gallo, cocinar una tortilla nos va a costar un huevo. La docena se ha encarecido un euro en el último año y medio. Tan solo en lo que llevamos de 2025 el precio se ha incrementado un 50 por ciento. Una buena ocasión para que las organizaciones de consumidores monten el pollo.
Cuando escuchamos la palabra confinamiento, se nos pone la carne de gallina. Aunque sean las aves ponedoras las obligadas en esta ocasión al encierro. Si a los humanos las mascarillas nos salieron, por culpa de un puñado de trincones, por un pico, ¿quién le pondrá el cascabel al gato de la gripe aviar y le tapará el pico a las gallinas?
Con los asuntos de salud animal hay que ir con cuidado, como pisando huevos. No se pueden imponer medidas que son como jugar a la gallina ciega, de tal manera que sea peor el remedio que la enfermedad. Como el sacrificio de las vacas de Cabrales por el protocolo de la tuberculosis bovina: primero se dispara y luego se pregunta, como en el Oeste. Que no se nos revuelva el gallinero.
Si las gallinas enclaustradas se estresan por culpa del encierro, váyanse olvidando de los huevos fritos con puntilla.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aterriza por tiempo limitado en Lidl la mopa de vapor low cost que deja desde moquetas a ventanas y persianas como recién compradas
- Alfredo Suárez y Flor Álvarez, presidente y consejera de Asturmadi Group: 'El mayor enemigo de un empresario es la vanidad porque va muy pegada a la soberbia
- El barrio gijonés de Cimavilla despide tras casi medio siglo a uno de sus negocios más históricos: 'Tengo una pena que me quiero morir
- Fallece un septuagenario de forma súbita mientras paseaba por la playa de San Juan, en Castrillón
- Francisco Rodríguez, fundador y propietario de Reny Picot: 'Los jóvenes empresarios tienen más medios y un mercado grande
- El Ayuntamiento de Oviedo cede tres parcelas al Principado para construir 300 viviendas de alquiler asequible para jóvenes: tendrá cinco años para construirlas
- Lluvia de millones en Corvera: esta es la próxima inversión que recibirá el concejo (y supera a la de la ciudad deportiva del Avilés)
- Un edificio de Oviedo de la zona de la calle Uría y parque San Francisco esconde un palacete a la venta de dos plantas, 5 habitaciones, cuatro baños y terraza: este es el precio por el que puede ser tuyo