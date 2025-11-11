Junts reversible

A lo largo de la historia que empieza con la Transición el papel político del nacionalismo catalán ha sido reversible. Dicha reversibilidad tiene carácter estructural, ha reportado a Catalunya un gran poder en el Estado y ha sido clave en la gobernabilidad de España. Esa línea, encarnada en el "tarradellismo" y proseguida por el "pujolismo", hizo posible que la Constitución fuera aprobada allí por más del 90 % de los votos (superior a Madrid y a la media), actuando luego como estabilizador mediante un juego de apoyos a gobiernos alternantes del PSOE y el PP, obteniendo a cambio ventajas para Catalunya. La línea se rompe con la fractura del soberanismo, hasta que empieza a soldarse –y con ella Catalunya al Estado– al pactar con el PSOE de Sánchez. Que ahora Junts empiece a mostrarse dispuesto a prestar en el futuro su apoyo al PP supone un regreso pleno a la línea histórica.