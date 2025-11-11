Opinión
Moción de cordura
La situación política en España, insostenible y al borde del precipicio
España asiste al derrumbe de su ciclo político con la zozobra de un castillo de naipes sometido a los avatares de la tormenta. El país se quema, se inunda y se apaga, y los políticos de todo signo y condición, siempre atentos en el móvil a los designios de la meteorología, responden con la herramienta que mejor manejan: la bronca y el exabrupto. Aquí nadie apaga incendios: los alimenta con declaraciones inflamables. Y nadie propone levantar diques contra los efectos de la riada: prefieren, de manera irresponsable, abrir surcos y canales al avance de la torrentera. Cuando la catástrofe se convierte en arma electoral, la llamada a las urnas convoca a los jinetes del apocalipsis con amplio despliegue de trompetería.
Sánchez, que lleva años usando la Constitución de posavasos, sigue estirando la legislatura como si fuera un masticable, aun a riesgo de un proceso inevitable de caries que empieza a dañar las muelas de la bóveda que soporta la separación de poderes. Plantado por alguno de sus socios, sin presupuestos ni ganas de echar cuentas, el presidente más nocivo del periodo democrático sonríe al borde del precipicio, convencido de que aún puede gobernar a golpe de decreto y de monólogo. Con un par
En tal escenario de agotamiento, la única alternativa aceptable es la moción de censura, que es también moción de cordura: un último intento de higiene democrática antes de que la política española termine por carbonizarse en su propio cinismo y huya por la chimenea de Moncloa convertida en pavesa.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aterriza por tiempo limitado en Lidl la mopa de vapor low cost que deja desde moquetas a ventanas y persianas como recién compradas
- El primer hotel de 5 estrellas 'gran lujo' de Asturias recibe el reconocimiento del sector hotelero español
- Francisco Rodríguez, fundador y propietario de Reny Picot: 'Los jóvenes empresarios tienen más medios y un mercado grande
- Fallece Pelayo Roces, fundador de Foro Asturias y mano derecha de Francisco Álvarez-Cascos, a los 65 años
- El Ayuntamiento de Oviedo cede tres parcelas al Principado para construir 300 viviendas de alquiler asequible para jóvenes: tendrá cinco años para construirlas
- Gianni Bugno, premiado por los exciclistas asturianos: 'Miguel Induráin es un gran campeón y un buen hombre
- Identifican a víctima del "crimen de Reyes", un asesinato cometido en Langreo hace 34 años: la fallecida era una joven avilesina que fue apuñalada y enterrada en cal viva
- Emotivo y multitudinario homenaje en el barrio gijonés de Cimavilla en el adiós a uno de sus negocios más históricos: flores, aplausos y lágrimas