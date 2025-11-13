El nuevo Vox se estrena en Aluche

"Ayuso ofrece deducciones fiscales a multimillonarios extranjeros y niega la vivienda a los españoles. Ana y Anselmo no pueden comprar y a los fondos mexicanos les ponemos alfombra roja. Va a conseguir que el Madrid de los propietarios de toda la vida se convierta en el patio trasero de los ricos". Lo proclama Carlos Hernández Quero en el primer acto de la campaña "Madrid sur ¡En pie!" el pasado miércoles en Aluche, un barrio del suroeste de la capital nacido en los años 60 por la llegada de inmigrantes de otros puntos de España. El vídeo del mitin se ha hecho viral y alcanza ya el millón y medio de reproducciones. Hernández Quero lanza esta proclama tras un atril verde... de Vox. No es un activista de la izquierda, sino el flamante portavoz adjunto de la formación en el Congreso, tras la defenestración de Javier Ortega Smith, el último miembro del núcleo fundador de Vox que seguía cerca de Santiago Abascal.

La ascensión de Hernández Quero –joven, madrileño del populoso barrio de Tetuán, historiador y con una estética similar a la de Podemos– ejemplifica el giro que Vox está dando en los últimos meses: la apuesta por disputar el voto en el cinturón rojo de las grandes ciudades con un mensaje obrerista, su "lepenización". Decía hace unos años un periodista catalán con mucho predicamento en Madrid que Vox nunca despuntaría por la falta de talento de Abascal, en contraposición a Marine Le Pen, Viktor Orbán o Giorgia Meloni. Se equivocaba. Vox ha acelerado el giro estratégico para incrementar su transversalidad y asaltar los barrios, donde se cuece a fuego lento el malestar ciudadano, caldo de cultivo propicio para pescar en el río revuelto de la vivienda imposible, los sueldos precarios, la inseguridad o la inmigración. Vox, el nuevo "partido de la queja". Ya ha arañado más de 1,2 millones de votos al PP, pero también 200.000 al PSOE y 40.000 a Sumar.

Y un apunte final: "Madrid en pie" fue el nombre de la coalición entre IU y Anticapitalistas que se presentó a las elecciones municipales de 2019 en la capital.