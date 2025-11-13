Volando alto sin perder pie

En su discurso de ingreso como académico de honor en la Asturiana de Jurisprudencia, titulado "La agonía del derecho", el jurista Adolfo Menéndez identificaba esta en el totalitarismo económico, el desgobierno de la tecnología y las secuelas de la globalización. Lo insólito de su punto de vista es que vuela alto, o sea, en el plano en que la crisis general del derecho se produce, sin sumirse en episódicas quiebras locales o de coyuntura. Siendo experto –entre otros saberes– en derecho aeronáutico y del espacio, no es sospechoso de casticismo jurídico en su denuncia de la tecnología invasiva (una religión alternativa en manos de "tecnoevangelistas"), la hiperespecialización ("un especialista puede acabar siendo el que lo sabe absolutamente todo de absolutamente nada") o la falta de reglas en la globalización ("Derecho global, ¿hay alguien ahí?" es el título de una obra suya).