¡Abajo la puxarra!

Ignacio García-Arango Cienfuegos-Jovellanos y Avelino Acero Díaz son presidente y vicepresidente de la Fundación Foro Jovellanos

Hace unos días el Gobierno del Principado, exigió la corrección del plan COM (2025) 903 (Connecting Europe through High-Speed Rail) por figurar en su cartografía Oviedo–Gijón como "corredor ya adaptado". Lo hizo porqué, según ellos, faltan "varias actuaciones clave, como la renovación y modernización de la catenaria, la actualización integral del sistema de electrificación y la implantación del sistema ERTMS, imprescindible para garantizar la interoperabilidad ferroviaria en el marco de la Red Transeuropea de Transporte". Ello implica que el Principado asume el trazado derivado de la reciente licitación para la renovación del tramo Oviedo-Gijón del ferrocarril. Ello supone también que las velocidades serán, más o menos, las actuales, muy inferiores a las exigidas para la red europea. Implica también que se acepta la rebaja propuesta desde hace años por el actual gobierno de España para construir un ferrocarril con condiciones inferiores a las exigidas por Europa, lo que hasta la fecha no fue aceptado por ella. Lo antedicho es válido también para al tramo Oviedo-Campomanes. Ello significa que asumimos ser eliminados de la red de ferrocarriles europea, hecho confirmado por los recientes criterios de no incluir al noroeste español ni en la red de ancho estándar ni en el plan de autopistas ferroviarias: frente a lo cual tampoco nos hemos inmutado.

Añadimos que: En primer lugar (aunque detallarlo daría para otro artículo) el plan COM(2025) 903 parece únicamente guiado por la idea de hacer una Europa mas verde al desviar tráficos aéreos a la alta velocidad y promocionar las ciudades dormitorio. Ello es territorialmente absurdo y ademas olvida el principal reto de Europa que es volverse competitiva. Lo decimos porque se pasa de puntillas sobre las mercancías que son esenciales: nos imaginamos que va a ser muy cuestionado.

Por otra parte, el futuro de Europa implica abrirla a su oeste desde su núcleo, el llamado plátano europeo desde Alemania a Italia, y también saber que África será vital para el futuro de ellos y nuestro.

En este entorno son esenciales los papeles de la logística y de la península ibérica que es la gran charnela de paso mutuo, y la puerta de la UE a los siete mares. Por ello España necesita una red ferroviaria, tanto para las mercancías europeas con origen o destino en Africa, como para nuestra relación interna con ella.

Recordemos también que nosotros no tenemos una red ferroviaria correcta, por lo que habrá que aprovechar la antigua e ir en parte por la hecha para la alta velocidad. Quizá España debió en su día haber planteado la red de AVE con mas calma para hacer una verdadera y no un continuo de radios unidos por el centro. Ademas debemos incorporarnos de una vez ferroviariamente en Europa: no podemos seguir manteniendo una malla decimonónica aislada del resto de los países de nuestro entorno; tampoco es tolerable la actual pretensión de ADIF de dejar al Oeste aislado, anclado en el siglo XIX y unido con la nada, ya que la península es una unidad en la que sus diversas tierras deben vivir equilibradas y en sinergia:

Las dos Españas otra vez: no. Al hablar de Asturias hay que decir que no es decisivo el que nuestros viajeros tarden diez minutos más o menos en ir a Madrid. Sí es vital, en cambio, que la red marítima y la ferroviaria europea estén mutuamente conectadas en Asturias y además el tren con ancho y condiciones estándar europeas. Lo es porqué la UE ensanchada debe llegar a nosotros en un mundo en el que las cadenas de suministro requieren sistemas de transporte eficaces y sostenibles. Por eso debemos integrarnos plenamente en los espacios ferroviario y marítimo europeos, por lo que son irrenunciables la sección ferroviaria Pola de Lena-Gijón/Avilés, tanto para los servicios de pasajeros como de mercancías, la ZALIA y los dos puertos armonizados.

Es cierto que con la longitud de recorrido que hay de Campomanes a Gijón y las paradas pretendidas no se puede alcanzar la velocidad de 300km/h, pues para acelerar o frenar desde ella se necesitan del orden de 40 km. Por tanto, una macrovariante no tiene ningún sentido, pero es cierto también que el trazado actual no permite velocidades aceptables (en algunos casos solo los 30 km/h) por lo que debe ser reconstruido de una manera sensata, tras mantener la centralidad de las estaciones:

Clama al cielo que la conexión de nuestros puertos con el mundo se bloquee por este tramo miserable. No es necesario, ni seguramente posible, circular a 200 Km/h, lo importante, reiteramos, es que el trayecto hasta Gijón esté integrado en la red europea: ancho, electrificación y señalización. Ello implica un acondicionamiento ambicioso del trazado completo, lo, que vale más dinero del que nuestro gobierno tiene previsto gastar y unas variantes importantes en Soto del Rey y Villabona, así como en un tono menor en las curvas de la Pereda-Baiña y Veriña. También hay que abordar la, ahora, soslayada sección Soto del Rey-Viella-Lugo de Llanera que (estuvo una temporada cortada por obras en el túnel de La Grandota aún sin concluir) es la que soporta el tráfico de mercancías y que necesita una mejora global para que ellas circulen a 100 km/h.

Las mencionadas variantes de Soto del Rey y Villabona están muy estudiadas, aunque la primera se enterró desde hace tiempo. En Villabona se hizo un proyecto completo y ambicioso que fue congelado por decisión política del Gobierno del Principado de Asturias, que pidió, eufemísticamente, un cambio, fundamentado en el coste electoral para él.

Todos son acciones que cuestan dinero y que requieren tomar decisiones que molestan a los afectados por las obras. Por ello se abordan solo si hay valor, dado que hacerlo sin ocupación física es imposible pues las infraestructuras materiales no forman parte ni del metaverso ni de la verborrea. Quizá por eso algunos hacen, repetidamente, promesas que se evaporan porque nadie es capaz de, tras analizar los costes y los beneficios, tomar una decisión:

Hacerlo supondrá priorizar el interés global sobre las ventajas políticas coyunturales y no hay voluntad para ello.

Los asturianos debemos romper la parálisis, pues no podemos permitirnos volver a ser la Siberia Española contra la que luchó Jovellanos. Y también porque la integración europea exige y tiene prevista esta infraestructura que se nos quiere quitar.

Por eso, como estamos en la patria de la cultura sidrera titulamos este artículo como "abajo la puxarra". Por eso desde el Foro Jovellanos, la más humilde sociedad asturiana, que quiere mantener vivo el espíritu del, para nosotros, más grande, pedimos a los asturianos erguirse y llenar la Escandalera: sigamos a nuestros ancestros y en lugar de dar una muestra de adhesión inquebrantable a los intereses creados, hagamos una sublevación popular, tal como ellos hicieron a consecuencia de los escándalos producidos en el ferrocarril del Puerto de Pajares. Paralicemos a Asturias como ellos hicieron con las múltiples manifestaciones celebradas el 27 de marzo de 1881: ¡Todos a la Escandalera!