Opinión
El fishing más peligroso
Últimamente el druida Vindio no calla con los corrimientos en bodega, combinación de carga inestable y mamparos débiles. Los mamparos vendrían a ser la educación (en casa, la escuela, el medio social). ¡Está fallando el modelado! –grita–, cada cual tiene su carácter, pero el modelado lo da la voluntad de cada uno, y esta necesita guías, maestros. Si estos pierden autoridad la voluntad queda en manos del que llegue. Es como los libros y folletos de instrucciones –dice–, nadie los lee, por exceso de información y por falta de guía; si sigues al pie de la letra el de un medicamento no te lo tomas. El vacío de guías lo ocupan las redes, que hacen negocio cebando instintos primarios de tu carácter personal, pues ya lo conocen. Ahora están empezando a recogerlas. ¿A recoger qué? –pregunto algo cansado–. Las redes con la pesca –responde, haciendo con la mano el gesto de meter la papeleta.
Suscríbete para seguir leyendo
- Hallan muerta a una joven de 21 años en Gijón
- Los dos nuevos destinos (y quizá un tercero) a los que aspira el aeropuerto de Asturias
- El mejor cocido madrileño se come en Asturias a 1.526 metros de altitud: garbanzo de Ávila, compango de Tineo y embutidos del Suroccidente
- Muere un hombre en un accidente de madrugada en Grado: un vigilante encontró el coche en la carretera y llamó a Emergencias
- Llega al Lidl la lámpara de pared para leer en la cama más buscada del momento (y por solo 7,99 euros)
- La víctima mortal de Anzo, un moscón de 33 años, se salió de la calzada y chocó contra un muro
- Los motivos de la detención de un comerciante en el Parchís en Gijón: hurto de ropa valorada en 7.000 euros
- El moscón fallecido tras chocar contra un muro iba a Trubia a recoger su camión de trabajo: 'Estamos destrozados