El fishing más peligroso

Últimamente el druida Vindio no calla con los corrimientos en bodega, combinación de carga inestable y mamparos débiles. Los mamparos vendrían a ser la educación (en casa, la escuela, el medio social). ¡Está fallando el modelado! –grita–, cada cual tiene su carácter, pero el modelado lo da la voluntad de cada uno, y esta necesita guías, maestros. Si estos pierden autoridad la voluntad queda en manos del que llegue. Es como los libros y folletos de instrucciones –dice–, nadie los lee, por exceso de información y por falta de guía; si sigues al pie de la letra el de un medicamento no te lo tomas. El vacío de guías lo ocupan las redes, que hacen negocio cebando instintos primarios de tu carácter personal, pues ya lo conocen. Ahora están empezando a recogerlas. ¿A recoger qué? –pregunto algo cansado–. Las redes con la pesca –responde, haciendo con la mano el gesto de meter la papeleta.