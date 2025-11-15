El adiós al cemento de Carmen Janeiro

Carmen Janeiro, hermana de Jesulín de Ubrique, ha dicho adiós a su negocio cementero, tal y como ha avanzado "Vanitatis". ¿Y qué interesa esto, pensarán muchos, por estos lares norteños de la Península, bien alejados de la tierra sureña, Cádiz, de la ilustre familia habitual del mundo del corazón?

Pues que Janeiro corteja –no ha trascendido si ha habido boda o, por contra, si se ha roto la relación– desde hace muchos años con Luis Masaveu Herrero, de la conocida y acaudalada familia asturiana que ya va por la sexta generación al frente de la Corporación Masaveu. Fijo que ya muchos han encontrado sentido a esta reseña.

La corporación pasa por ser principalmente un grupo cementero –aunque tienen otros negocios en diversos campos como la banca, el vino, el arte...–y de ahí viene el interés de Carmen Janeiro por el cemento. Buen asesor tiene al lado para invertir los ahorros en el sector.

O tenía. Pues la ahora empresaria –que hace muchos años que se retiró del foco mediático tras protagonizar infinidad de reportajes en el papel couché– ha decidido liquidar su firma, abierta en 2021 para comercializar –todo según "Vanitatis"– el Ssifex, un cemento de alta resistencia y fraguado lento. Con ella iba una socia y la base de la empresa era Dos Hermanas, en Sevilla.

Así las cosas, la relación sentimental con Luis Masaveu dura mucho más que los negocios con el material de construcción.

Y eso que cuando se descubrió que ambos eran novios muchos pusieron el grito en el cielo y pensaban que su unión iba a durar menos que lo tardar en fraguar el cemento. Pues va a ser que no, aunque como todos tienen altibajos.

Cuentan las crónicas de sociedad que ambos viven a caballo entre Ubrique, Marbella –donde se conocieron– y Portugal, donde el asturiano trabaja para el grupo familiar. Pero es tanta la discreción de la pareja –en esto los Masaveu son expertos– que cuesta contar algún dato. Como mucho alguna foto robada dándose un chapuzón por las playas del Sur se ha visto en todo este tiempo por el quiosco rosa. Y poco más. Lo que está claro es que los Masaveu Ubrique han tapado muchas bocas (y no con cemento).