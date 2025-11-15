Rosalía y las monjas de Burgos

No es de ahora: a la cantante Rosalía hace tiempo que le vino Dios a ver, de la mano del rey Midas. Su nuevo disco, cantar de los cantares en las plataformas digitales grabado en los estudios del misticismo celestial, ha exaltado incluso al arzobispo primado de España, monseñor Cerro Chaves, quien ve en ese signo musical el renacimiento de la religiosidad entre los jóvenes.

En una reciente visita a Burgos, un grupo de asturianos nos topamos frente a la imponente catedral con cuatro monjas, insultantemente jóvenes, de Iesu Communio, la congregación que fundó la madre Verónica, a la sazón María José Berzosa, hermana del que fuera obispo auxiliar de Oviedo. Vestidas con su hábito de tela vaquera anudado a la cintura con un cíngulo blanco y un velo azul cubriendo parte del pelo, en nada se parecen a las carmelitas descalzas que durante siglos ocuparon el célebre monasterio de Lerma, que se puede visitar ahora, vacío, acompañado de un guía local que explica cuán austera era la vida intramuros de las religiosas de Santa Teresa, ora et labora, prácticamente en silencio, que dormían en estrechas celdas sobre un jergón de paja de centeno, desprovistas de cualquier comodidad. Por el contrario, una de las monjas burgalesas de Iesu llevaba colgada a sus espaldas una mochila de Adidas. Son otros tiempos.

Dudo que Rosalía ayude a construir nuevas vocaciones ascéticas entre sus seguidores, pero si surge alguna será más parecida a la madre Verónica que a una sor de la observancia del Carmelo, aunque el hábito no haga a la monja.