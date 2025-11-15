Que viene el lobo

Hay que ver cómo evolucionan las fábulas de la humanidad, superándonos sin límites. Del lobo que anunciaba Pedro hasta que dejaron de creerle y el lobo llegó, a los cientos de científicos y las Naciones Unidas advirtiendo de los efectos del cambio climático mientras que aquellos que pueden cambiar el rumbo niegan la existencia del lobo, a pesar de la abrumadora evidencia científica.

Fue en el siglo XIX cuando se descubrió el efecto invernadero y que el aumento de CO2 podría elevar la temperatura de la Tierra. Desde 1938 existe certeza científica de esto que parecía de sentido común y, a lo largo del siglo pasado, se establecieron sistemas de medición. En 1965 el informe del Comité Asesor Científico del presidente de los Estados Unidos advirtió de que el aumento del CO2 podría causar un calentamiento global con consecuencias graves, y en 1972, en la Conferencia de la ONU sobre el Medio Humano, ya se habló sobre el cambio climático. Unos años después se creó el IPCC, un panel intergubernamental dedicado a evaluar los datos. El primer informe del IPCC se emitió en 1990, confirmando que el cambio climático es una realidad, y que las actividades humanas tienen parte de la culpa.

Desde entonces, las voces de expertos y jóvenes se han multiplicado, diversificado y expandido en volumen y alcance. Las cumbres mundiales y la diplomacia de las Naciones Unidas han señalado directamente a los intereses económicos que secuestran a los tomadores de decisiones y órganos de poder que rigen la civilización de nuestro tiempo. Los gritos humanitarios y el horror de quienes sufren directamente la devastación de los desastres naturales, cada vez más extremos, son olvidados a cada rato. Al igual que el panorama desolador de muertes contadas y sin contar, vidas desgarradas, hogares y medios de vida desguazados, pérdidas económicas multimillonarias, y la naturaleza arrasada que dejan fuegos salvajes, inundaciones terroríficas, sequías mortales, y los poderosos tifones, huracanes y danas.

Este mes de noviembre, representantes del mundo entero se reúnen en la trigésima conferencia mundial sobre el clima (COP por sus siglas en inglés). Treinta años de intensas cumbres mundiales, millones de muertos sobre la mesa, y cientos de informes científicos reflejando una fotografía clarísima de que el lobo ya está aquí, no han sido suficiente para terminar con la cortina de negacionismo detrás de la que se esconden personas y corporaciones que tienen la solución en sus manos. Lo que no tienen en sus manos es decidir cuándo llegaremos al punto de no retorno, ni cómo eso afectará a las futuras generaciones de sus familias junto al resto de la población mundial.

Como este mes también celebramos el Día Mundial de la Infancia, es buen momento para recordar que en 2023 el comité independiente que vigila la salud de los derechos de la niñez aprobó la Observación General número 26, una guía sobre cómo los daños medioambientales y el cambio climático afecta a la niñez. Esta observación incluye qué deben hacer los gobiernos para garantizar un mundo sostenible en el que las vidas de niños y niñas no se vean amenazadas por desastres prevenibles, el micro plástico y otras formas de contaminación en la comida, el agua y el aire –la polución ya está matando cada año a varios millones de personas más que la pandemia del covid-19.

Los datos son demoledores, y las soluciones clarísimas. A ver si de una vez nos ponemos de acuerdo para ahuyentar a este lobo que ya ha entrado en casa.