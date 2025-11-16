Opinión
La ciencia en un tuit: Células senescentes
Las células senescentes son células que, aunque siguen vivas, han dejado de funcionar correctamente. Su acumulación resulta perjudicial: deteriora los tejidos y se asocia a enfermedades graves como el cáncer o la fibrosis pulmonar. Su eliminación continúa siendo uno de los grandes desafíos biomédicos de nuestro tiempo.
Para afrontar este reto, diversos equipos científicos trabajan en el desarrollo de nanocápsulas capaces de reconocer y unirse de forma selectiva a las células senescentes. Una vez adheridas, estas nanocápsulas liberan fármacos que atacan y destruyen únicamente a estas células defectuosas. En ensayos con ratones que padecían fibrosis pulmonar o cáncer, la administración de estos nanodispositivos produjo una mejoría notable en el estado de los animales, abriendo así una vía prometedora hacia futuros tratamientos.
