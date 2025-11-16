Nuevos desafíos y exigencias del reverdecer demográfico

Existen pocos indicadores en los que el Principado pueda presumir de situarse por encima de la media española. Afortunadamente, el del elevado crecimiento de la población es desde hace un trimestre uno de ellos, para sorpresa general en una comunidad con las tasas de natalidad más pobres del mundo y que aún hace bien poco temía perder el millón de habitantes.

Asturias atrae un millar de nuevos vecinos cada mes. Muchos expertos consideraban hace un año a la comunidad abocada al precipicio. Ni siquiera los optimistas se atrevían a soñar con un cambio de tendencia tan significativo. Ganar población es síntoma de dinamismo. Una autonomía en tránsito como la asturiana, cuya actividad sufre una incierta transformación verde al poco de haber digerido otra reconversión radical, precisa creer en sí misma y recuperar autoestima con paso firme. Que la región tenga gancho invita al optimismo y a celebrarlo. Pero requiere responsabilizarse y comprometerse con lo que comporta.

Si queremos aprovechar realmente la ola para apuntalar el relanzamiento, más que apresurarse a colgarse medallas por el éxito o a apurar la interpretación partidista de los datos, habrá que empezar a pensar en clave distinta las políticas de equilibrio a las que el empuje de capital humano nos obliga.

Los fenómenos poblacionales son complejos. La ganancia actual beneficia a todo el Noroeste y a esa España que clamaba por no quedarse vacía. Las comunidades con peor comportamiento hasta la fecha superan al resto. El repunte todavía no está lo suficientemente consolidado como para diagnosticar sus causas. Existen, no obstante, evidencias. Asturias está de moda como destino turístico y refugio climático. Por primera vez aumenta el número de españoles que dan un giro a su vida para dejar otras autonomías e instalarse aquí, conquistados por el paraíso natural y la calidad residencial.

La riqueza que genera la emigración

La oferta laboral atrae a inmigrantes, el porcentaje mayor de quienes llegan. Pero el desafío está en resultar atractivos para cualquier segmento de población que aspire a construir un futuro entre nosotros. Además de garantizar con mano de obra el relevo generacional en muchas profesiones, a Asturias le interesa captar empresas y emprendedores. Unos impuestos poco competitivos ahuyentan ahora mismo este tipo de perfiles. Igual que se alejan también jubilados que pudieran buscar al mudarse un retiro dorado y no lo hacen por los agravios fiscales.

El crecimiento de la población obliga a potenciar los servicios y pone a prueba su eficiencia y sostenibilidad. Sin una financiación justa –previsiblemente mañana comienza el baile en el Consejo de Política Fiscal– resultará imposible actualizarlos. Ciudades como Madrid o Barcelona ya no resultan sugestivas por la saturación y los precios estratosféricos. Todo lo que sea promover vivienda o extender de verdad la cobertura digital y telefónica actuará como imán. También surgen circunstancias inéditas a las que responder con agilidad, como la de convalidar los estudios de muchos trabajadores formados en otros países o la de facilitar que los adquieran aquí para que puedan trabajar.

Curiosamente Asturias exporta ahora mismo talento, el mismo del que necesita nutrirse para prosperar. La región vio a muchos de sus hijos partir por el mundo en distintas etapas y a familias de otros lugares asentarse en su territorio en la industrialización. Esas experiencias hicieron del Principado tierra de acogida y acentuaron en los asturianos la hospitalidad. Aquí no hace falta explicar que el emigrante genera riqueza por duplicado, en donde sale y allá donde va. Eso llevamos adelantado. Un principio excelente del que partir para encarar las exigencias y desafíos del reverdecer demográfico.