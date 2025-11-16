Opinión
La sombra que se extiende
¿La política de Trump es caótica? Sería más bien uno de los disfraces del núcleo: una voluntad sistemática de imponer el poder del imperio y el propio como emperador. ¿Qué relación hay entre la ocupación militar de grandes ciudades norteamericanas en manos demócratas, el envío al Caribe del más poderoso portaaviones mientras anuncia que ya ha decidido la acción contra el régimen autoritario de Venezuela, el acoso a la Universidad de Harvard y el acallamiento de la BBC a golpe de demanda judicial, so pretexto del desafortunado montaje de una información? Son manifestaciones de una misma voluntad de poder y del poder real del miedo, materia prima de una política que funciona como un hacha bifaz, con corte a la vez hacia el interior de su nación y hacia el exterior. En cada caso hay un pretexto, pero la voluntad que hay detrás y la sombra que va extendiendo es la misma.
