Opinión
Divinas palabras
Pese a algunos retrocesos, causados en parte por disidencias internas y escisiones, el antes llamado movimiento feminista se ha acabado imponiendo como cultura implícita entre las mujeres, a salvo algunas raras excepciones de gusto por la sumisión. Con el mismo carácter cultural ha sido asumido por una mayoría de hombres, al menos "de puertas afuera", por lo que en la vida de relación, incluida en general la doméstica, se cuidan muchísimo de exteriorizar los restos de viejas pulsiones de género, sea por convicción, contrición o mera atrición (temor a las penas del infierno). Una mujer a la que conozco ha descubierto que en cualquier discusión con hombres en que de algún modo, aunque sea tangencial, entre en juego el papel de la mujer, basta usar la palabra "patriarcado" para provocar una visible inquietud o un tic espontáneo, seguido de una retirada estratégica a otro tema.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una menor mata a su cuñada, de 20 años, tras apuñalarla en el vientre en Candamo
- Crimen en una casa de Candamo: la menor atacó con una sola puñalada mortal en el vientre a su cuñada tras una discusión por unas galletas
- Estos son los vehículos que se verán afectados por la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo: todo sobre las excepciones que permitirán circular a partir del 1 de enero por el centro
- Primera pista sobre Tomasín tras cuatro días de búsqueda: aseguran haberlo visto en un cruce, pero no encuentran nada tampoco en esa zona
- El gigante de la consultoría tecnológica que tiene 1.000 empleos en Asturias y que ahora amplía su presencia con un centro en Oviedo
- Detenida una mujer por tocar los pechos a una camarera en un conocido local de copas de Oviedo
- Llega al Lidl la lámpara de pared para leer en la cama más buscada del momento (y por solo 7,99 euros)
- Todos lo sabían': rompe su silencio el trabajador que sobrevivió en 2022 a un accidente en la mina de Cerredo y fulmina la versión oficial sobre la explosión en la que murieron cinco mineros