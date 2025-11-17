Opinión
El drama del negacionismo
Se llama cambio climático antropogénico la atribución principal del cambio del clima en curso (un hecho palmario e incontestable) a la acción humana, en especial por efecto de los gases de efecto invernadero (un diagnóstico casi unánime de la comunidad científica). Es ya un drama, desde luego, el negacionismo de las causas, teniendo en cuenta que la inacción frente a ellas tendrá efectos terribles e irreversibles, aparte de que las medidas reducirían nuestra dependencia de los combustibles fósiles, hecho siempre saludable y muy necesario en particular en países que, como España, no disponen de ellos. Ahora bien, el drama se convierte ya en suicida cuando el negacionismo de las causas lleva a ignorar o minimizar la irrupción de fenómenos climáticos extremos sin precedentes en los registros, que son cada vez más frecuentes, impidiendo adoptar planes y medidas para atajar sus efectos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Crimen en una casa de Candamo: la menor atacó con una sola puñalada mortal en el vientre a su cuñada tras una discusión por unas galletas
- El duro relato de la familia de la joven apuñalada por su cuñada en Candamo: 'No podíamos con ella entre cuatro
- ¡Apareció Tomasín! Localizado en un bar-tienda de Obona tras cinco días de búsqueda y 'se encuentra bien' (pero se niega a volver a casa)
- Estos son los vehículos que se verán afectados por la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo: todo sobre las excepciones que permitirán circular a partir del 1 de enero por el centro
- Drama en Oviedo: herido muy grave un hombre de 35 años tras recibir el impacto de una rama
- Tomasín está 'de viaje' a Luarca para renovar su DNI y rechaza volver a casa: compró chorizo, jamón y callos en Obona para seguir su camino
- El mercadillo de Navidad rural más bonito de Europa está en el norte de España: una villa a hora y media de Gijón que se ilumina con 500.000 bombillas
- El gigante de la consultoría tecnológica que tiene 1.000 empleos en Asturias y que ahora amplía su presencia con un centro en Oviedo