Opinión
Los fondos de inversión inundan el fútbol español
Algo se mueve en el mundo del fútbol en España y los clubes lo saben. El apetito de los inversores por el balompié crece sin freno y LaLiga se convierte en el objeto del deseo. Fondos de inversión entran en equipos históricos –como el Atlético de Madrid, en manos de Apollo–, mientras clubes tradicionales como el Real Madrid buscan convertirse en sociedades anónimas deportivas para abrir el capital a socios financieros. Al mismo tiempo, equipos más modestos sacan a Bolsa sus filiales tecnológicas: el Cádiz cotiza en el Nasdaq de Nueva York. Movimientos que, lejos de ser sorprendentes, son un paso lógico –ya experimentado antes en otros países– y un camino que merece explorarse, aunque con cautela.
Acercarse a las reglas de los mercados, lejos de constituir un sacrilegio para los románticos del deporte, puede interpretarse como un signo de madurez. El fútbol español compite a nivel internacional, pero todavía necesita modernizar sus estructuras y profesionalizar su gestión. Diversificar sus fuentes de ingresos, reducir la dependencia de la televisión y mejorar la transparencia son objetivos loables que el mercado puede facilitar si se actúa con criterio.
Abrirse a los mercados, sin embargo, no puede ser una aventura improvisada. Los clubes deben proteger su patrimonio, su arraigo y el sentimiento de pertenencia de sus seguidores mientras seleccionan cuidadosamente a sus socios financieros. Evitar a los inversores cortoplacistas, que solo quieren convertir al equipo en un activo más de su cartera, es crucial. Lo que importa no es solo quién entra en el capital, sino en qué condiciones y con qué proyecto detrás.
Bien gestionada, la modernización financiera puede dar estabilidad, impulsar el crecimiento y permitir a los clubes una ambición internacional coherente, beneficiosa tanto para ellos como para el conjunto del fútbol. Actuar con prudencia y planificación evitará recurrir a fórmulas imaginativas, como las palancas financieras que tantas veces se han aplicado en el Barça y el Real Madrid.
Suscríbete para seguir leyendo
- Crimen en una casa de Candamo: la menor atacó con una sola puñalada mortal en el vientre a su cuñada tras una discusión por unas galletas
- El duro relato de la familia de la joven apuñalada por su cuñada en Candamo: 'No podíamos con ella entre cuatro
- ¡Apareció Tomasín! Localizado en un bar-tienda de Obona tras cinco días de búsqueda y 'se encuentra bien' (pero se niega a volver a casa)
- Estos son los vehículos que se verán afectados por la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo: todo sobre las excepciones que permitirán circular a partir del 1 de enero por el centro
- Drama en Oviedo: herido muy grave un hombre de 35 años tras recibir el impacto de una rama
- Tomasín está 'de viaje' a Luarca para renovar su DNI y rechaza volver a casa: compró chorizo, jamón y callos en Obona para seguir su camino
- El mercadillo de Navidad rural más bonito de Europa está en el norte de España: una villa a hora y media de Gijón que se ilumina con 500.000 bombillas
- El gigante de la consultoría tecnológica que tiene 1.000 empleos en Asturias y que ahora amplía su presencia con un centro en Oviedo