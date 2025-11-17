Nueva entrega de Parando en Villalpando: Síndrome del domingo

Síndrome del domingo / Pablo García

–¿Pensamientos negativos?

–Sí, tío, en bucle. Y sensación de vacío…

–Si dexares de dir al fútbol.

-Non ye eso, Fabián.

–¿Entós?

–Creo que tengo síndrome del domingo.

–¿Cómo ye, ho?

–Siento ansiedá, nervios, melancolía…

–Eso nun ye’l síndrome del domingo, eso ye ser adultu. Y va dir a peor.

–Tengo l’ansiedá dándome golpes nel pechu como quien llama a una puerta.

–¿Pero por qué, ho? ¿Qué te agobia?

–La selmana.

–Jobar, Milio, ye domingo.

–Mi cuerpo diz "fiesta", mi mente diz "mañana vuelvo al curro"…

–Disfruta del vermú del domingu, anda, la única institución sagrada que respeto.

–Mañana tengo reunión a primer hora. Y depués otra. Y depués otra. Y depués… la vida.

–Bebe, coño. El vermú ye como actualizar el sistema operativu.

–Pos a mi nun m’actualiza nada. Anueche nun pudi dormir.

–¿Por?

–Creo que dexé un Excel abiertu. Seguro qu’agora mesmu ta multiplicándose solo como un gremlin moyáu.

–El domingu nun ta pa torturase, Milio.

–Yá, pero…

–Ta pa charrar, vaguear y poner cara d’interesante mirando al horizonte ensin pensar en nada.

–¿Y tu, Fabián, nun pienses en nada?

–Claro. Toi en manera avión desde las doce. Los domingos pasen volando.

–Ye como un Ikea: entres por un sitiu y sales por otru ensin saber qué pasó.

–Come aceitunes, anda, que son lo único redondu que tien esti día.

–Fabián, tengo’l síndrome del domingu asturianu: vacío esistencial con un toque de orbayu.

–Relájate y disfruta, Milio.

-Nun sé si tirame al Piles o apuntame a pilates.

–Mira esa gaviota, va pola vida feliz, col so pan duro y sin reuniones.

–Tienen más vida social que yo. ¡Taquelesparió!

–Glaya, Milio, fai como ella.

–¿Qué, ho?

–Grita lo que más te duela.

–¡¡¡Quiero un puente largo!!!

–Dí que sí, con dos cojones. Hai que gritar, facer estiramientos…

–...Y reducir el tiempu que pasamos delantre de les pantalles.

–Espera, si eso, que pase’l Festival de Cine.

–¿Y si mañana renuncio?

–¿A qué, ho? ¿Al trabayu?

–A la selmana entera. Asi, en general.

–Si arrenuncies a la selmana, arrenuncios al vienres. Y ensin vienres, amigu mio, esti vermú nun sabría igual.

–Meca, ye verdá. Da mieu, eh. Solo de pensalo me acabo de acojonar. n

www.maxirodriguez.net