Tomasín como síntoma del declive rural

La reciente desaparición de Tomasín, el otrora “Rambo de Tineo”, vuelve a encender la leña seca de un eco amargo en el suroccidente asturiano. Más allá del sensacionalismo, este episodio que ha tenido a la región en vilo por sus antecedentes trágicos revela hasta qué punto el ocaso del mundo rural alimenta las condiciones para que ciertos sucesos se repitan como si fueran inevitables. En un territorio disperso, envejecido y con servicios menguantes, una persona puede perderse —o esconderse— con la misma facilidad con la que se diluyen las redes de apoyo que antes cohesionaban a los pueblos.

Tineo, como los concejos limítrofes, es símbolo evidente de esa fragilidad: caminos tortuosos, núcleos pequeños, memoria colectiva intensa, pero tejido institucional menguante y debilitado. Cuando alguien desaparece, el operativo de búsqueda se activa, pero la vida cotidiana sigue marcada por la falta de recursos estables en materia de salud mental, acompañamiento social o transporte. El resultado es un paisaje donde las tragedias individuales se amplifican porque no existe una red que amortigüe el golpe.

El caso de Tomasín se convierte así en metáfora involuntaria: una vida marcada por la violencia, la cárcel y la soledad que reaparece en un entorno que también se desangra lentamente. No deberíamos tomarlo como una anécdota pintoresca, sino como un síntoma. Mientras el mundo rural continúe reduciéndose a titulares llamativos y políticas tardías, seguiremos encontrando en sus montes no solo a quienes huyen, sino también el reflejo de una hiriente desatención.