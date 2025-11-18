Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Herminio Huerta Cárcaba

Herminio Huerta Cárcaba

Niveles de pobreza

Entender una lacra que la humanidad es incapaz de erradicar

Recientemente leo que, desde el año 2007, la exclusión social entre la población infantil y juvenil no ha dejado de aumentar en España alcanzando la preocupante cifra de 2,5 millones. Ante la inquietud que provoca esa alarmante cifra, ustedes se preguntarán: ¿en qué se basan para llegar a ese cómputo? Pues, en indicadores como empleo, vivienda, educación y salud.

Es conveniente aclarar que la proliferación de datos sobre la pobreza puede acabar confundiendo a cualquier lector porque hay una multiplicación de estudios elaborados por organismos y ONG´s nacionales e internacionales como Cáritas, Banco Mundial, servicios de estudios del BCE, de bancos privados, de la UE, ONU etc. que, sorprendentemente, no coinciden en sus cifras y conclusiones lo que acaba induciendo a confusión.

Basándome en algunos de esos dosieres, he resumido en una sencilla clasificación los tipos y niveles de pobreza para que los lectores que me siguen tengan la cosa clara sobre este asunto ya que, a mi juicio, constituye el problema mas persistente y urgente del mundo actual y, por supuesto, de la sociedad española.

La pobreza extrema, llamada también pobreza absoluta o indigencia, engloba a los ciudadanos que padecen la falta de recursos básicos elementales para satisfacer las necesidades del ser humano como la alimentación, la vivienda, agua potable, la salud y la educación. Son personas que viven con menos de tres dólares al día. En el planeta hay mil millones y en España 3,9 que se encuentran en situación de pobreza severa. Aunque en nuestra patria, para ese cómputo, se incluyen a las personas que viven en hogares (compuestos de varios individuos) con ingresos inferiores a 644 euros mensuales.

La pobreza relativa que también se la denomina moderada, se origina cuando los ingresos y condiciones de vida son muy inferiores al promedio de la sociedad y el entorno en la que vive el ciudadano, aunque tenga sus necesidades básicas cubiertas. En esta clasificación, se reflejan las alarmantes desigualdades económicas y sociales y, a nivel mundial, se engloban en ella, aquellos que viven con menos de 5 dólares al día, alcanzando a 3.500 millones de población. En España se computan en pobreza relativa las personas que individualmente perciben ingresos inferiores a 850 dólares mensuales. Desgraciadamente en nuestro país supone el 25,8 % de la población.

Hay que mencionar lo que se denomina riesgo de pobreza que encasilla a aquellos que, aunque no sean pobres en el presente, se encuentran en una situación económica inestable y cualquier imprevisto puede llevarlos a un estado de penuria o indigencia.

Aunque existen otras modalidades como son la pobreza multidimensional, estructural y transitoria, básicamente todas se resumen en las dos categorías que he detallado y que espero que les sean a ustedes útiles para entender mejor esta lacra que la humanidad, con todos sus avances, es incapaz de erradicar.

