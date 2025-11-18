Recientemente leo que, desde el año 2007, la exclusión social entre la población infantil y juvenil no ha dejado de aumentar en España alcanzando la preocupante cifra de 2,5 millones. Ante la inquietud que provoca esa alarmante cifra, ustedes se preguntarán: ¿en qué se basan para llegar a ese cómputo? Pues, en indicadores como empleo, vivienda, educación y salud.

Es conveniente aclarar que la proliferación de datos sobre la pobreza puede acabar confundiendo a cualquier lector porque hay una multiplicación de estudios elaborados por organismos y ONG´s nacionales e internacionales como Cáritas, Banco Mundial, servicios de estudios del BCE, de bancos privados, de la UE, ONU etc. que, sorprendentemente, no coinciden en sus cifras y conclusiones lo que acaba induciendo a confusión.

Basándome en algunos de esos dosieres, he resumido en una sencilla clasificación los tipos y niveles de pobreza para que los lectores que me siguen tengan la cosa clara sobre este asunto ya que, a mi juicio, constituye el problema mas persistente y urgente del mundo actual y, por supuesto, de la sociedad española.

La pobreza extrema, llamada también pobreza absoluta o indigencia, engloba a los ciudadanos que padecen la falta de recursos básicos elementales para satisfacer las necesidades del ser humano como la alimentación, la vivienda, agua potable, la salud y la educación. Son personas que viven con menos de tres dólares al día. En el planeta hay mil millones y en España 3,9 que se encuentran en situación de pobreza severa. Aunque en nuestra patria, para ese cómputo, se incluyen a las personas que viven en hogares (compuestos de varios individuos) con ingresos inferiores a 644 euros mensuales.

La pobreza relativa que también se la denomina moderada, se origina cuando los ingresos y condiciones de vida son muy inferiores al promedio de la sociedad y el entorno en la que vive el ciudadano, aunque tenga sus necesidades básicas cubiertas. En esta clasificación, se reflejan las alarmantes desigualdades económicas y sociales y, a nivel mundial, se engloban en ella, aquellos que viven con menos de 5 dólares al día, alcanzando a 3.500 millones de población. En España se computan en pobreza relativa las personas que individualmente perciben ingresos inferiores a 850 dólares mensuales. Desgraciadamente en nuestro país supone el 25,8 % de la población.

Hay que mencionar lo que se denomina riesgo de pobreza que encasilla a aquellos que, aunque no sean pobres en el presente, se encuentran en una situación económica inestable y cualquier imprevisto puede llevarlos a un estado de penuria o indigencia.

Aunque existen otras modalidades como son la pobreza multidimensional, estructural y transitoria, básicamente todas se resumen en las dos categorías que he detallado y que espero que les sean a ustedes útiles para entender mejor esta lacra que la humanidad, con todos sus avances, es incapaz de erradicar.