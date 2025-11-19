Cotizaciones, IA agéntica y burbujas que pueden no ser

En tiempos de bonanza los temores a un crash se acrecientan. Mientras el Gobierno de España puede vanagloriarse pese a cualquier mácula de una situación con excelentes datos macroeconómicos, las bolsas sufren mal de altura y no puede descartarse la entrada en un invierno económico colectivo. Mientras algunos economistas e instituciones alertan del riesgo de sobrevaloración y castañazo posible, otros 'brokers' reivindican que se diferencie la actual etapa de récords bursátiles del anterior 'catacroc' de las 'puntocom'. La inteligencia artificial (IA) ha llegado para quedarse y no parece que pueda compararse a la edad dorada de aquellas firmas que se lanzaban al mercado con aparentes webs que pretendían cambiar el mundo. La IA actual, cuyo exponente más evidente es Nvidia, aporta una cierta sobreponderación posiblemente pero también un respaldo de innovación absolutamente serio, con chips especializados, aplicaciones insospechadas y negocio al alza.

Alertas e IA agéntica

Es cierto que las esperanzas depositadas en la IA pueden estar por encima del retorno de las inversiones en algunos casos y que no toda IA tiene el éxito asegurado. Pero a estas alturas de la nueva era se esperan avances claros también en la IA agéntica, esa que no requiere intervención humana para tomas de decisiones. Todas ellas basadas en la experiencia, la estadística o el conocimiento masivo, tamizado por chips especializados y programas de nuevo cuño. Pero pese a esta opinión, no deben menospreciarse las alertas de burbuja lanzadas por Bank of America, el BCE, JP Morgan, por ejemplo.

IA y márketing

Entre la avalancha de informes y estudios que se publican, llama la atención este miércoles uno de la consultora Cap Gemini; un manual de directores de márketing. El Instituto de Investigación de Capgemini asegura que casi el 70% de los responsables de márketing considera que la IA agéntica "tendrá un impacto transformador, aunque reconocen que su eficacia plena aún resulta difícil de materializar". Como suele ser habitual en este tipo de análisis de las consultoras, que se fijan en confirmar consabidos más que en sorprendentes flecos, en apariencia nada parece salirse de lo previsible. Pero al rascar algo más llama la atención la rápida implementación de la IA en las empresas (el 66% de los profesionales del márketing en España la utiliza "a gran escala"). El estudio afirma que el 83% de las organizaciones está redefiniendo su modelo operativo de márketing y el 79% dispone ya que un equipo centralizado. La principal motivación es la reducción de costes.

Resultados de Nvidia y expectación

En cualquier caso, nadie descarta que el subidón de la IA pueda moderarse sin menoscabar las buenas perspectivas. La publicación de resultados de Nvidia de este miércoles ha estado en la última semana en el objetivo. Wolfe Research sostenía antes de anunciarse esos resultados que "las preocupaciones sobre la burbuja de la IA son exageradas". Pero Nvidia bajó el 12% en cuatro semanas con respecto a un máximo y se temía un ajuste al más puro estilo bictóin.

IA y costes empresariales

Pese a que las empresas se fijan en la IA como una herramienta más para el ajuste de costes, no necesariamente esa reducción debe traducirse en despidos. La última estadística laboral de EEUU ilustra bien esa idea; Los empleadores con sede en Estados Unidos han anunciado hasta ahora 1.099.500 recortes de empleos en los primeros 10 meses de 2025, la segunda cifra más alta desde 2009. Pero el 20,9% de esos despidos fueron consecuencia de condiciones económicas y de mercado "desfavorables". El 7% de los recortes de empleo se realizaron para reducir costes, mientras que solo el 4,4% se achacó a la implementación de la IA. Pero es cierto que en octubre las empresas estadounidenses anunciaron 153.074 recortes de empleos, el peor octubre en 22 años. El 32,9% de los recortes de octubre se debieron a la reducción de costos, el 20,3% a la IA y el 13,8% a las condiciones del mercado y la economía. Aunque la automatización mediante IA es solo una parte de la explicación de los despidos, parece que puede servir de excusa creciente en futuros ajustes. Y si esa IA es agéntica, quizá también afecte a cuadros intermedios o más arriba.