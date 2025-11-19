Medio vaso de realismo

Uno no puede ser optimista cuando Mr Wonderful, una industria de la motivación en el diseño, está en bancarrota. Los de las frases positivas en tazas de café y el insoportable buenrollismo en cualquier soporte deben 6 millones de euros y sus proyecciones de crecimiento –optimistas, claro– no se ajustan a la realidad.

Eso ya no se lleva. El mundo ha cambiado de humor desde que el emperador abusa a dos puños y verbaliza amenazas a los cuatro vientos . Donald Trump, Javier Milei y los que siguen viniendo son elefantes en la cacharrería buenrollista de Mr Wonderful.

Da igual que quieras ser optimista: hay días en los que la única buena noticia es la muerte de Dick Cheney, el autor intelectual de la invasión de Irak y de la reinstauración impune de las torturas en un país democrático.

Mires para donde mires, mal: la salud se vuelve negocio donde no lo era y eso hace prohibitiva la enfermedad a los pobres. La democracia retrocede empujada por el autoritarismo en todos los países del mundo que no dábamos por perdidos. La desigualdad social se juega al baloncesto con el bombero torero y el espectáculo cómico-deportivo que (además) se aplaude muestra a gigantes económicos recorriendo la cancha en cuatro zancadas y encestando de tres una tras otra. El empleo de la Inteligencia Artificial desempleará a millones de personas y muchos de ellos no serán los más capaces para hacer tareas que no sean monótonas y repetitivas, lo que no les quitará la necesidad de comer ni el derecho a vivir. En la industria florece el armamento, que en cuanto deja de disuadir pasa a ser usado en guerras alargadas como la invasión de Ucrania por la Rusia de Putin o profundizadas como la conversión de Gaza en polvo de ruinas merced a Netanyahu.

En la parte ecológica ser limpio cotiza a la baja y en la moral, ser bueno desacredita mientras en la vida común y en la política la crispación polariza y la polarización crispa. Para los jóvenes, que tienen más tiempo, no se imagina un futuro. Usted verá cómo de mediado está el vaso.