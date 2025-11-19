Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Albert Sáez

¿Es posible conciliar lo común con lo singular?

El debate de este lunes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera fue un diálogo de sordos. La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ofreció a las comunidades autónomas un techo de déficit del 0,1% del PIB para el período 2026-2028. Las comunidades del PP no le agradecieron el gesto. Sánchez ha situado la financiación en el epicentro del próximo ciclo electoral y la propuesta de la minisrra llega después de que el presidente dijera que las autonomías del PP desviaban a la corrupción la lluvia de millones que ponía el Gobierno a su disposición para políticas sociales. Tenemos formalmente un sistema autonómico, con trazas federales, pero los partidos lo administran como un campo de batalla de los bloques ideológicos. Tal dinámica permite a Abascal hablar de "chiringuitos" porque si efectivamente una comunidad autónoma del PP no puede aceptar ninguna propuesta del Gobierno aunque vaya a favor de los intereses de su comunidad, entonces la autonomía respecto a la administración del Estado queda anulada por la disciplina de partido y no sirve para nada.

Montero pospuso para enero o febrero la presentación de su propuesta de financiación autonómica que debe encajar con la que ha pactado Illa con Esquerra en Cataluña sin poner en peligro su candidatura a la Junta de Andalucía. Por ahora, el debate se organiza entre lo "singular" que reclama Cataluña y lo "común" que dicen defender las autonomías gobernadas por el PP. Curiosa dialéctica porque el antónimo de singular es plural y el de común, individual. Tras 50 años de democracia hay singularidades interiorizadas, como la insularidad o la dispersión de la población, y otras que siguen siendo tabús como las lenguas o las competencias exclusivas. El Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) ha calculado, por ejemplo, que con la filosofía pactada entre Esquerra y PSC, mejoraría la financiación de la Comunidad Valenciana, Andalucía y Madrid y perjudicaría a Extremadura y Castilla y León. Pero claro hilar tan fino no queda bien en tiempos polarizados.

Cimavilla tendrá nuevas luces led en su área de esparcimiento de perros

Nuevo servicio (que no requiere desplazamientos ni hospitalaciones) para enfermos de cáncer hematológicos del área sanitaria del Suroccidente

Salas refuerza su vínculo con la Universidad de Oviedo y garantiza el futuro del Aula Valdés-Salas

Nuevas aceras en el entronque de avenida del Llano con San José

El apellido que es sinónimo de gol: la curiosa reconversión del hermano de uno de los jugadores del Avilés

