Opinión
La despolarización es de uno a uno
Acostumbrados a pensar que todo lo bueno que nos pase se debe a mérito propio y lo malo viene de fuera (sobre todo del sistema), cuesta retomar las riendas. Eso pasa también con la polarización. Dígale a alguien polarizado que pruebe a despolarizarse poco a poco (como se hace con cualquier fobia) y ¡vade retro!, lo verá como al adversario polar. Mejor entrarle de lado. Llame con un buen pretexto a ese amigo o familiar con el que en medio del enfriamiento social global se ha ido distanciando, quede a tomar un café y hable del asunto que sea, hasta que relaje las defensas. Entonces póngase a criticar, pero sin acritud, a un conocido que le ha dejado de hablar debido a la polarización ¡con todo lo que los unía!, hasta que se vea lo ridículo del asunto. Los defectos se ven mejor en cuerpo ajeno. Esa sería un primera friega para la descongelación. Quede para otro día y pague el café.
