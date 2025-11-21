Hablando de "valores"

Oigo a veces hablar de forma enfática de "valores" a personas jóvenes, como si quisieran diferenciarse de los que supuestamente no los tienen y como si por sí mismos los "valores" fueran algo, sin distinguir unos de otros. Pero ¿qué son los valores?. Simplemente el valor que damos a cada cosa, por ejemplo, a la tenencia de bienes materiales, las libertades públicas, el consumo, la paz en el mundo, los bienes de la cultura, el dinero, la religión, la solidaridad, la familia, la imagen y la apariencia, "los demás", el medio ambiente, la tolerancia y el clasismo. O, antes que nada, a la propia verdad, que empieza siempre por uno mismo, o sea, por no engañarse. Tomando cada cual de esa bolsa de valores los que de veras le importan y anotándolos tendrá una tarjeta de "valores" que mostrar. En cambio, hablar de "valores" en abstracto es como hinchar de aire un globo: ni siquiera sube.