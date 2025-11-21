¿Están perimetradas las tramas de Cerdán y de Almería?

Alguien podría pensar que la UCO tiene un buen plan de comunicación. El mismo día que hacía público el demoledor informe sobre el modus operandi de la trama de Santos Cerdán, promovía la entrada y registro en la Diputación de Almería y procedía a la detención, entre otros, de su presidente que lo era también del PP en esa provincia en otro episodio vomitivo de corrupción durante la pandemia. Una actuación simultánea que revierte las sospechas que la fontanera Leyre ha intendado expandir sobre esta unidad de élite de la Guardia Civil. Lo mismo les ocurre a los jueces. Las extravagancias del juez Peinado en el caso de Begoña Gómez empañan el trabajo serio de magistrados como el del caso Cerdán, Leopoldo Puente, que este miércoles puso en libertad al acusado una vez finalizada esta fase de la investigación policial. En privado, la judicatura pide que se analicen las condenas por corrupción política desde la recuperación de la democracia para evidenciar la inexistencia del famoso law fare.

La doble actuación de la UCO nos deja una duda fundamental: ¿seguimos en la hipótesis de las manzanas podridas o estamos ante una corrupción estructural? El Gobierno de Sánchez rápidamente ha argumentado que no hay nuevos implicados en la trama Cerdán. Al menos en el PSOE, porque en el PNV el informe ha soltado una bomba racimo de consecuencias imprevisibles. De igual manera, Juan Manuel Moreno Bonilla se ha apresurado a dar por perimetrada la trama de Almería. Pero en uno y otro caso, cuesta de imaginar que los respectivos líderes no supieran nada ni hubieran notado nada. Si es así, su aptitud para ejercer responsabilidades públicas es más que cuestionable. El beneficiado a día de hoy de este barrizal es Vox, como antes lo fueron Ciudadanos o Podemos. ¿Cuándo se darán cuenta PP y PSOE de que la impunidad es autodestructiva? n